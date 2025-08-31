onedio
Kebabın İçine Gizlenmiş Bir Yüzükle Evlilik Teklifi Alan Kadın Şaşkınlığını Gizleyemedi

Kebabın İçine Gizlenmiş Bir Yüzükle Evlilik Teklifi Alan Kadın Şaşkınlığını Gizleyemedi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
31.08.2025 - 12:16

Kebabın içinden çıkan sürpriz yüzük, kadını hem şaşırttı hem de duygulandırdı. Bu sıra dışı evlilik teklifi, romantizmin beklenmedik anlarda da karşımıza çıkabileceğini gösterdi. Anlık şok ve mutluluk bir arada yaşandı.

İşte o anlar:

Bir kadın, kebabın içinden çıkan karşısında şoke oldu.

Bir kadın, kebabın içinden çıkan karşısında şoke oldu.

Kebap servis edilirken kebabın içinden yüzük çıktığını gören kadın, şaşkınlığını gizleyemedi. Bu evlilik teklifi romantizme olan inancımızı sorgulattı.

