Kim Ne Kadar Kazanıyor? Kullanıcılar Sektörlerin Dört Bir Yanından Aldıkları Maaşları Açıkladı

Kim Ne Kadar Kazanıyor? Kullanıcılar Sektörlerin Dört Bir Yanından Aldıkları Maaşları Açıkladı

31.08.2025 - 13:49

Son yıllarda artan enflasyon ve yükselen yaşam maliyetleri, hem çalışanların hem de işletme sahiplerinin kazançlarına olan ilgiyi artırdı. Ülkemiz genel olarak asgari ücret odaklı bir yapıya sahip olsa da, kamu ve özel sektörde maaşlar pozisyona, deneyime ve sektöre göre büyük farklılıklar gösterebiliyor. X hesabı gibi platformlar, kullanıcıların kendi rızalarıyla maaş bilgilerini, pozisyonlarını ve tecrübelerini paylaştığı yerler arasında öne çıkıyor. Peki kim ne kadar maaş alıyor?

Buyrun beraber bakalım...

Duvar Ustası: Günlük 2800 TL

Mühendis: Aylık 4000 bin dolar

Uçak Teknisyeni: 15 bin dolar

İnşaat mühendisi: 150 bin TL

Hava Kuvvetleri: 57 bin TL

Sevkiyat ve Depo Sorumlusu: 35-36 bin TL

Üroloji Asistanı

İnşaat Mühendisi: Yaklaşık 600 bin TL

Harita Mühendisi

Sınıf Öğretmeni

