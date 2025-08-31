Kim Ne Kadar Kazanıyor? Kullanıcılar Sektörlerin Dört Bir Yanından Aldıkları Maaşları Açıkladı
Son yıllarda artan enflasyon ve yükselen yaşam maliyetleri, hem çalışanların hem de işletme sahiplerinin kazançlarına olan ilgiyi artırdı. Ülkemiz genel olarak asgari ücret odaklı bir yapıya sahip olsa da, kamu ve özel sektörde maaşlar pozisyona, deneyime ve sektöre göre büyük farklılıklar gösterebiliyor. X hesabı gibi platformlar, kullanıcıların kendi rızalarıyla maaş bilgilerini, pozisyonlarını ve tecrübelerini paylaştığı yerler arasında öne çıkıyor. Peki kim ne kadar maaş alıyor?
Buyrun beraber bakalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Duvar Ustası: Günlük 2800 TL
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mühendis: Aylık 4000 bin dolar
Uçak Teknisyeni: 15 bin dolar
İnşaat mühendisi: 150 bin TL
Hava Kuvvetleri: 57 bin TL
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sevkiyat ve Depo Sorumlusu: 35-36 bin TL
Üroloji Asistanı
İnşaat Mühendisi: Yaklaşık 600 bin TL
Harita Mühendisi
Sınıf Öğretmeni
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın