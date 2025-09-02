onedio
Videoları 2 Kat Hızlı İzlemek Beynimizi Nasıl Yeniden Şekillendiriyor?

Videoları 2 Kat Hızlı İzlemek Beynimizi Nasıl Yeniden Şekillendiriyor?

Metehan Bozkurt
02.09.2025 - 09:59

İnternette içerik tüketme alışkanlıklarımız hızla değişiyor. Birçok kişi videoları 2 kat hızla izleyerek zaman kazanmayı tercih etse de, bu yöntem beynimiz üzerinde düşündüğümüzden çok daha farklı etkiler bırakıyor. Son araştırmalar, hızlandırılmış izleme ile hafıza ve öğrenme arasındaki kritik bağlantıyı ortaya koydu. Peki beyin nasıl etkileniyor?

İşte detaylar...

Kaynak: https://nypost.com/2025/07/01/health/...
İnternette video izlemeyi sevenler artık çoğu zaman içerikleri normal hızın çok üzerinde izliyor.

İnternette video izlemeyi sevenler artık çoğu zaman içerikleri normal hızın çok üzerinde izliyor.

“Speed-watching” olarak bilinen bu alışkanlık, bilgiyi kısa sürede edinmeyi sağlasa da beynimiz üzerinde düşündüğümüzden daha büyük etkiler bırakıyor.

Uluslararası bir araştırma ekibi, hızlandırılmış video izleme alışkanlığının hafıza ve öğrenme üzerindeki etkilerini incelemek için 24 çalışmayı bir araya getirdi.

Uluslararası bir araştırma ekibi, hızlandırılmış video izleme alışkanlığının hafıza ve öğrenme üzerindeki etkilerini incelemek için 24 çalışmayı bir araya getirdi.

Katılımcılar, içerikleri hem normal hızda hem de 1.25x, 1.5x, 2x ve 2.5x hızlarda dinledi. Sonuçlar ise oldukça şaşırtıcı. 1.5x hızda büyük bir fark görülmezken, 2x ve üzeri hızlarda bilgi hatırlama ciddi şekilde düştü.

Queen Mary Üniversitesi’nden bilişsel bilim uzmanı Marcus Pearce, çalışma belleğinin aynı anda yalnızca sınırlı miktarda bilgiyi işleyebildiğini, fazla yüklenmenin ise bilgi kaybına yol açtığını vurguluyor.

Bilim insanları, özellikle yeni ve karmaşık içerikler için en verimli hızın 1.25x – 1.5x aralığı olduğunu belirtiyor.

İşin bir diğer ilginç boyutu ise yaş farkı. 2023’te yapılan bir araştırmaya göre 61–94 yaş arasındaki yetişkinler, videoları sadece 1.5x hızda izlediklerinde bile anlama oranlarında %31 düşüş yaşıyor. Buna karşılık, 18–36 yaş arasındaki genç yetişkinler 2x hızda bile %90’ın üzerinde anlama düzeyini koruyabiliyor.

Yine de uzmanlar, yaşlı yetişkinlerin de kademeli hız artırımı, düzenli hatırlama testleri ve bilişsel desteklerle bir miktar gelişim sağlayabileceğini ifade ediyor.

