Videoları 2 Kat Hızlı İzlemek Beynimizi Nasıl Yeniden Şekillendiriyor?

Bilim insanları, özellikle yeni ve karmaşık içerikler için en verimli hızın 1.25x – 1.5x aralığı olduğunu belirtiyor.

İşin bir diğer ilginç boyutu ise yaş farkı. 2023’te yapılan bir araştırmaya göre 61–94 yaş arasındaki yetişkinler, videoları sadece 1.5x hızda izlediklerinde bile anlama oranlarında %31 düşüş yaşıyor. Buna karşılık, 18–36 yaş arasındaki genç yetişkinler 2x hızda bile %90’ın üzerinde anlama düzeyini koruyabiliyor.

Yine de uzmanlar, yaşlı yetişkinlerin de kademeli hız artırımı, düzenli hatırlama testleri ve bilişsel desteklerle bir miktar gelişim sağlayabileceğini ifade ediyor.