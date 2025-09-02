Uzmanlar Endişeli: Gençler Gerçek Arkadaş Yerine Yapay Zekaya Yöneliyor!
Son yıllarda Z ve Alfa Kuşağı gençleri, sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için gerçek arkadaşlar yerine yapay zekâ destekli sohbet uygulamalarına yöneliyor. Araştırmalar, bu trendin sosyal beceri gelişimi sağlayabileceğini gösterse de, uzmanlar duygusal bağımlılık ve yaşa uygun olmayan içerik riskleri konusunda uyarıyor. Yapay zekayla iletişim ne kadar cazip olursa olsun, gerçek bağlantıların yerini alamayacağı vurgulanıyor.
Gelin, araştırmanın detaylarına hep birlikte bakalım...
Son yıllarda yapay zekâ teknolojilerinin gelişimiyle birlikte özellikle Z Kuşağı (13-28 yaş) ve Alfa Kuşağı (0-12 yaş), sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için chatbot’lara yönelmeye başladı.
Ancak bu trend beraberinde ciddi riskler de getiriyor.
Aynı araştırmaya göre gençlerin %80’i hâlâ arkadaşlarıyla gerçek hayatta daha çok zaman geçirdiklerini söylüyor.
