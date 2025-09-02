Uzmanlar Endişeli: Gençler Gerçek Arkadaş Yerine Yapay Zekaya Yöneliyor!

Artık gençler ciddi tavsiyelerden basit sohbetlere kadar pek çok konuda yapay zekâ destekli sohbet programlarını kullanıyor.

Common Sense Media tarafından Mayıs 2025’te yapılan ve 13-17 yaş arasındaki 1.060 Amerikalı gencin katıldığı araştırmaya göre, gençlerin %52’si ayda en az bir kez chatbot’larla sosyal amaçlı iletişim kuruyor. Üstelik bu sohbetler sadece eğlence için değil; gençler duygu ifade etme, tavsiye verme, çatışma çözümü, hatta romantik ilişkiler üzerine pratik yapmak için de bu araçları tercih ediyor. Katılımcıların yaklaşık %40’ı, yapay zekâ ile geliştirdiği sosyal becerileri gerçek hayatta da uyguladığını belirtiyor.