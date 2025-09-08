onedio
Trafik Kazasında Birkaç Dakikalığına Bilincini Kaybeden Adam Gördüğü Şey Karşısında Şoke Oldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
08.09.2025 - 17:17

1997’de yaşanan feci bir trafik kazasında Jeffrey Olsen hem eşini hem de küçük oğlunu kaybetti, kendisi ise ağır yaralı kurtuldu. Ölümle yaşam arasındaki o ince çizgide birkaç dakika bilincini kaybeden Olsen, gördüklerini yıllar sonra anlattığında herkesi şaşkına çevirdi.

İşte detaylar...

Kaynak: https://www.unilad.com/community/life...
1997 yılında meydana gelen bir trafik kazasında, Jeffrey Olsen direksiyon başında kontrolünü kaybetti.

Araç takla atarak büyük bir faciaya yol açtı; kazada Olsen’in eşi ve 14 aylık oğlu hayatını kaybederken, kendisi ve yedi yaşındaki büyük oğlu ağır yaralı kurtuldu. Jeffrey Olsen ise bu kazada hem sevdiklerini kaybetti hem de kendi yaşamı için büyük bir savaş vermek zorunda kaldı.

Fakat her şey bununla sınırlı değildi. Kaza sonrası bilincini kaybettiğini aktaran Olsen, çevresinde olan biteni de gördüğünü söyledi.

İlk duyduğu şey, acı içinde ağlayan yedi yaşındaki oğlunun sesi olmuştu. Ancak eşi ve küçük oğlu sessizdi; o an onların hayatta olmadığını anlamış.

Kendisi de ağır yaralıydı, ama tam da o sırada tarif edemediği bir deneyim yaşadı.

Olsen, bir anda çevresini saran “ışığı” hissettiğini aktardı:

“Bu ışık adeta somuttu, bana sarılıyordu. Acı yoktu, nefes alabiliyordum. Ruhum bedenimden ayrılmış gibiydi ama çok canlı hissediyordum.”

O sırada, hayatını kaybeden eşi de bu ışığın içinde belirdi. Ona, artık yanında kalamayacağını, hayatta kalan oğulları için geri dönmesi gerektiğini söyledi. Jeffrey, bu sözlerin ardından yaşama tutunmayı “seçti” ve gözlerini hastanede açtı.

Altı ay boyunca hastanede tedavi gören Olsen, toplamda 18 büyük ameliyat geçirdi. Bu operasyonlardan biri sonucunda sol bacağı da ampute edildi. Tüm bu acılara rağmen hayatta kaldı ve yaşadığı bu olağanüstü deneyimi yıllar sonra insanlarla paylaşmaya karar verdi.

Bugün Jeffrey Olsen, kaybının derin yaralarıyla yaşamaya devam ederken, ölümle yaşam arasındaki o ince çizgide gördüklerini “ışığın içinde hissettiği huzur” olarak tarif ediyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
