Çocuk Psikoloğu Açıkladı: Daha İyi Çocuklar Yetiştirmek İçin Kullanılması Gereken 6 Sihirli Cümle
Çocuklarla iletişim bazen sabır testi gibi görünebilir. Uzman psikolog Reem Raouda, çocukların daha kolay iş birliği yapmasını sağlayan ve güvenli bir ortam oluşturan 6 “sihirli cümleyi” paylaştı. Bu ifadeler bağırmak veya emir vermek yerine, çocuğun kendini değerli ve anlaşılmış hissetmesini sağlıyor.
İşte detaylar...
Çocuklarla iletişim kurarken sık sık emir vermek, bağırmak ya da tehdit etmek aslında kalıcı bir çözüm sağlamıyor.
Raouda’ya göre, çocuklar duyulduklarını ve anlaşıldıklarını hissettiklerinde iş birliğine daha açık hale geliyor.
