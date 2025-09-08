onedio
article/comments
article/share
Çocuk Psikoloğu Açıkladı: Daha İyi Çocuklar Yetiştirmek İçin Kullanılması Gereken 6 Sihirli Cümle

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
08.09.2025 - 17:41

Çocuklarla iletişim bazen sabır testi gibi görünebilir. Uzman psikolog Reem Raouda, çocukların daha kolay iş birliği yapmasını sağlayan ve güvenli bir ortam oluşturan 6 “sihirli cümleyi” paylaştı. Bu ifadeler bağırmak veya emir vermek yerine, çocuğun kendini değerli ve anlaşılmış hissetmesini sağlıyor.

İşte detaylar...

Çocuklarla iletişim kurarken sık sık emir vermek, bağırmak ya da tehdit etmek aslında kalıcı bir çözüm sağlamıyor.

Uzman psikolog Reem Raouda, 200’den fazla ebeveyn-çocuk ilişkisini inceleyerek geliştirdiği yöntemlerle, işin sırrının çocukların kendini güvende ve değerli hissetmesinde yattığını söylüyor.

Raouda’ya göre, çocuklar duyulduklarını ve anlaşıldıklarını hissettiklerinde iş birliğine daha açık hale geliyor.

İşte çocukların sinir sistemini sakinleştiren ve iş birliğini daha kolay hale getiren 6 cümle:

1. “Sana inanıyorum”

Çocuğa inanmak, onun kendini savunmaya geçmesini engeller. Örneğin yere bir şey düşürdüğünde “Bilerek yapmadığını biliyorum, hadi birlikte toparlayalım” demek, hem güven verir hem de tartışmayı önler.

2. “Bunu birlikte çözelim”

Sorunları birlikte çözmek, çocuğu emir kipiyle yönlendirmekten çok daha etkili. Bu yaklaşım güç savaşlarını engeller ve çözümün parçası olmasına yardımcı olur.

3. “Bunu hissetmen gayet normal”

“Abartıyorsun” ya da “Ağlamayı kes” demek yerine, “Bu duyguyu yaşayabilirsin, ben buradayım” demek çocuğun yalnız olmadığını hissettirir. Büyük duygular geçtikten sonra çocuk yeniden iletişime açık hale gelir.

4. “Seni dinliyorum”

Çocukların kendilerini ifade etmelerine fırsat vermek, karşılıklı anlayışın anahtarı. “Seni dinliyorum, bana anlat” demek öfkenin arkasındaki gerçek nedeni bulmaya yardımcı olur.

5. “Seni duyuyorum”

“Seni duyuyorum, senin yanındayım” ifadesi çocuğun savunma duvarlarını indirir. Bu cümle, yanında olduğunuzu bilmesini sağlayarak çözüm için alan açar.

6. “Her koşulda yanındayım”

Sevginin koşulsuz olduğunu göstermek, çocuğun güven duygusunu pekiştirir. Raouda’ya göre bu cümle, korkuya dayalı itaat ile gerçek sorumluluk arasındaki farkı ortaya koyuyor.

