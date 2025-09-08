Sağlığınızı Tehdit Ediyor: Ünlü Doktor Asla Yapmadığı 3 Şeyi Açıkladı
Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/snapchat/...
Sağlığımızı korumak bazen gözle görülmeyen küçük alışkanlıklara bağlıdır. Los Angeles merkezli ünlü bir doktor, günlük yaşamında asla yapmadığı üç alışkanlığı paylaştı. Kimi alışkanlıklar alışılmışın dışında gibi görünse de, doktorun uyarıları sağlığınız için oldukça önemli.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gereksiz ilaç kullanımı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sürekli alerji ve uyku düzeni ilaçları kullanımı
Uykusuzluk pahasına üretkenliği önceliklendirmek
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın