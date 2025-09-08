Sağlığınızı Tehdit Ediyor: Ünlü Doktor Asla Yapmadığı 3 Şeyi Açıkladı

Alerji ve rahatsızlık durumlarında kısa süreli ilaçlar faydalı olsa da, uzun süreli kullanım bazı olumsuz etkiler yaratabilir. Uzun vadede özellikle yaşlılarda dikkat ve hafıza sorunları görülebiliyor. Ayrıca, sedasyon ve sindirim problemleri gibi yan etkiler de sık karşılaşılan durumlar arasında.