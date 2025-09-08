onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Sağlığınızı Tehdit Ediyor: Ünlü Doktor Asla Yapmadığı 3 Şeyi Açıkladı

Sağlığınızı Tehdit Ediyor: Ünlü Doktor Asla Yapmadığı 3 Şeyi Açıkladı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
08.09.2025 - 19:42

Sağlığımızı korumak bazen gözle görülmeyen küçük alışkanlıklara bağlıdır. Los Angeles merkezli ünlü bir doktor, günlük yaşamında asla yapmadığı üç alışkanlığı paylaştı. Kimi alışkanlıklar alışılmışın dışında gibi görünse de, doktorun uyarıları sağlığınız için oldukça önemli.

Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/snapchat/...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gereksiz ilaç kullanımı

Gereksiz ilaç kullanımı

Doktor, “ilaçlar ciddi enfeksiyonlarda hayat kurtarabilir, ama gereksiz kullanıldığında ciddi sorunlara yol açar” diyor. Fazla ve kontrolsüz ilaç kullanımı vücudun direnç kazanmasına, karaciğer ve böbreklerin zorlanmasına ve bağırsak sağlığının bozulmasına sebep olabiliyor. Hatta bazı araştırmalar, uzun vadede bağırsak sağlığındaki değişikliklerin bazı hastalık risklerini artırabileceğini gösteriyor.

Sürekli alerji ve uyku düzeni ilaçları kullanımı

Sürekli alerji ve uyku düzeni ilaçları kullanımı

Alerji ve rahatsızlık durumlarında kısa süreli ilaçlar faydalı olsa da, uzun süreli kullanım bazı olumsuz etkiler yaratabilir. Uzun vadede özellikle yaşlılarda dikkat ve hafıza sorunları görülebiliyor. Ayrıca, sedasyon ve sindirim problemleri gibi yan etkiler de sık karşılaşılan durumlar arasında.

Uykusuzluk pahasına üretkenliği önceliklendirmek

Uykusuzluk pahasına üretkenliği önceliklendirmek

Doktorun en güçlü vurgusu ise uyku üzerine.

“Uyku, sağlığımızın temel taşıdır. Üretkenlik uğruna uykudan feragat etmek ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Kronik uyku eksikliği, kalp-damar hastalıkları, hafıza sorunları ve daha pek çok kronik hastalık riskini artırabiliyor. Bu nedenle düzenli ve kaliteli uyku sağlığın vazgeçilmez parçası.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın