Milli Sporcumuz Satranç Büyükustası Yağız Kaan Erdoğmuş Göğsümüzü Kabartmaya Devam Ediyor

satranç
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
09.09.2025 - 11:49

Henüz 14 yaşında olan Yağız Kaan Erdoğmuş, satrançta Türkiye’nin gurur kaynağı olarak öne çıkıyor. Tahtada sergilediği sakinlik, stratejik zeka ve kararlılık onu sadece yaş grubu rakiplerinden değil, çok daha deneyimli oyunculardan bile ayırıyor. Henüz daha 13 yaşındayken büyükusta unvanını almaya hak kazanan Yağız Kaan, satranç turnuvalarında rakiplerini şah mat ederek sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor.

Küçük yaşlardan itibaren satrançla tanışan Yağız Kaan, yeteneğini disiplinli bir çalışma ile birleştirerek kısa sürede dikkat çeken başarılara imza attı.

Zekası, soğukkanlılığı ve duruşuyla yalnızca yaşıtlarını değil daha tecrübeli rakiplerini de geride bırakmayı başardı. Satranç tahtasında gösterdiği öz güven ve kararlılık oyununu sadece bir hobi olmaktan çıkarıp profesyonel bir disiplin haline getirdi.

Yağız Kaan milli gururumuz. Geçtiğimiz yıl da adeta bir kahraman gibi karşılanmıştı.

Bursa’da başlayan başarı öyküsü Yağız Kaan'ı 2024’te büyükusta unvanına taşıdı.

2025 itibarıyla dünya sıralamasında ilk 100’e soktu. 2600 ELO’yu aşan en genç oyuncu olarak kayıtlara geçmesi, yalnızca bir rekor değil aynı zamanda onun ne kadar istikrarlı ve özverili bir çalışma disiplinine sahip olduğunu da gösteriyor. Bu başarılar Türkiye’nin uluslararası satranç arenasındaki konumunu güçlendirirken, genç oyuncular için de bir motivasyon kaynağı oluşturuyor.

Yağız Kaan, globalde de başarısıyla adından sıkça söz ettiriyor.

Geçtiğimiz saatlerde ise Nodirbek ile berabere kaldı. Maçın sonucu sosyal medyada da epey konuşuldu.

twitter.com
twitter.com

İsterseniz Yağız Kaan'ın rekorlarından da bahsedelim.

2024 yılında, 12 yaşındayken Grenke Açık Satranç Turnuvası'nda son normunu tamamlayarak büyükusta (GM) unvanını kazanan en genç oyuncu oldu. Akabinde, 2024 yılı Ekim ayında, 13 yaşındayken 2600 ELO puanını aşarak bu başarıyı elde eden en genç oyuncu oldu. Bu rekor Yağız Kaan'ı satranç tarihinin en genç büyükustası yaptı. 2025 yılı itibarıyla, 2646 ELO puanı ile dünya sıralamasında ilk 100'e girerek, bu alandaki en yüksek derecesine ulaşmıştır. Yağız Kaan'ın bu başarıları, Türk satrancının uluslararası alandaki prestijini artırırken genç oyunculara da ilham kaynağı olmaya hala devam ediyor.

Aditya Mittal'ı şah mat ettikten sonra verdiği röportajı da buradan izleyebilirsiniz.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
