Milli Sporcumuz Satranç Büyükustası Yağız Kaan Erdoğmuş Göğsümüzü Kabartmaya Devam Ediyor
Henüz 14 yaşında olan Yağız Kaan Erdoğmuş, satrançta Türkiye’nin gurur kaynağı olarak öne çıkıyor. Tahtada sergilediği sakinlik, stratejik zeka ve kararlılık onu sadece yaş grubu rakiplerinden değil, çok daha deneyimli oyunculardan bile ayırıyor. Henüz daha 13 yaşındayken büyükusta unvanını almaya hak kazanan Yağız Kaan, satranç turnuvalarında rakiplerini şah mat ederek sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Küçük yaşlardan itibaren satrançla tanışan Yağız Kaan, yeteneğini disiplinli bir çalışma ile birleştirerek kısa sürede dikkat çeken başarılara imza attı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bursa’da başlayan başarı öyküsü Yağız Kaan'ı 2024’te büyükusta unvanına taşıdı.
Geçtiğimiz saatlerde ise Nodirbek ile berabere kaldı. Maçın sonucu sosyal medyada da epey konuşuldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İsterseniz Yağız Kaan'ın rekorlarından da bahsedelim.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın