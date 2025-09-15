onedio
Uykuya Dalmakta Zorlanıyor musunuz? Uyku Uzmanı Çabucak Uykuya Dalabilme Tekniğini Paylaştı

Uykuya Dalmakta Zorlanıyor musunuz? Uyku Uzmanı Çabucak Uykuya Dalabilme Tekniğini Paylaştı

Uyku
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
15.09.2025 - 17:22

Gece boyunca dönüp durmak ve gözlerinizi kapatıp uyuyamamak pek çoğumuzun başına geliyor. Uyku uzmanları, tamamen ilaçsız ve basit bir yöntemle bu sorunu çözebileceğinizi söylüyor. ‘Parmak nefesi’ adı verilen teknik, sadece birkaç dakika içinde zihninizi sakinleştirmenize ve vücudunuzu uykuya hazırlamanıza yardımcı oluyor. Peki bu teknik nasıl çalışıyor?

İşte detaylar...

Gece boyunca uykusuzluktan dönüp durduğunuz oldu mu?

Gece boyunca uykusuzluktan dönüp durduğunuz oldu mu?

Uzmanlar, sizi kısa sürede uykuya hazırlayabilecek tamamen ilaçsız bir yöntem paylaştı. Bu teknik sayesinde sabahları uykusuz ve yorgun hissetmeden uyanabilirsiniz.

Uyku Uzmanı Martin Seeley, 'parmak nefesi' olarak bilinen ve kısa sürede uygulanabilen bir kendi kendine hipnoz yöntemini anlatıyor.

Uyku Uzmanı Martin Seeley, ‘parmak nefesi’ olarak bilinen ve kısa sürede uygulanabilen bir kendi kendine hipnoz yöntemini anlatıyor.

Bu yöntem hem sakinleşmenizi sağlıyor hem de uyku öncesi rutinlerinize eklenebilecek bilimsel olarak desteklenen başka tekniklerle birlikte uyku kalitenizi artırabiliyor.

Parmak nefesi, kaygı veya huzursuzluk anlarında zihninizi sakinleştirip daha dengeli bir ruh haline dönmenize yardımcı olan bir uygulama.

Teknik, parmak hareketleri ve el pozisyonlarıyla birlikte kontrollü nefes almaktan oluşuyor. Derin nefes alıp verirken bu hareketleri yapmanız, zihinsel rahatlamanızı sağlıyor ve vücudunuzun melatonin üretimini destekliyor.

Parmak Nefesi Tekniği Nasıl Yapılıyor?

Parmak Nefesi Tekniği Nasıl Yapılıyor?
  • Adım 1

Rahat bir pozisyonda oturun veya uzanın. Normalden daha yavaş ve derin nefesler alarak nefesinizi sakinleştirin.

  • Adım 2

Bir elinizin parmak ve baş parmağını gevşek bir şekilde birleştirin.

Diğer elinizin parmaklarını avuç içinize hafifçe yerleştirin.

Bu pozisyonda beş kez derin nefes alın.

  • Adım 3

Ellerinizi değiştirin ve tekrar beş nefes alın.

  • Adım 4

Bir elinizle ‘baş parmak yukarı’ işareti yapın ve diğer elinizin parmaklarını karşıt baş parmağa sarın. Baş parmağınızı hafifçe kavrayarak beş derin nefes alın, sonra elleri değiştirin ve aynı şekilde tekrar edin.

  • Adım 5

Aynı işlemi diğer parmaklar için de tekrarlayın. Örneğin, bir elinizin parmağını diğer elinizin parmaklarıyla sarın ve beş nefes alın, sonra elleri değiştirin ve tekrarlayın.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
