Uykuya Dalmakta Zorlanıyor musunuz? Uyku Uzmanı Çabucak Uykuya Dalabilme Tekniğini Paylaştı
Gece boyunca dönüp durmak ve gözlerinizi kapatıp uyuyamamak pek çoğumuzun başına geliyor. Uyku uzmanları, tamamen ilaçsız ve basit bir yöntemle bu sorunu çözebileceğinizi söylüyor. ‘Parmak nefesi’ adı verilen teknik, sadece birkaç dakika içinde zihninizi sakinleştirmenize ve vücudunuzu uykuya hazırlamanıza yardımcı oluyor. Peki bu teknik nasıl çalışıyor?
İşte detaylar...
Gece boyunca uykusuzluktan dönüp durduğunuz oldu mu?
Uyku Uzmanı Martin Seeley, ‘parmak nefesi’ olarak bilinen ve kısa sürede uygulanabilen bir kendi kendine hipnoz yöntemini anlatıyor.
Parmak Nefesi Tekniği Nasıl Yapılıyor?
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
