Uykuya Dalmakta Zorlanıyor musunuz? Uyku Uzmanı Çabucak Uykuya Dalabilme Tekniğini Paylaştı

Adım 1

Rahat bir pozisyonda oturun veya uzanın. Normalden daha yavaş ve derin nefesler alarak nefesinizi sakinleştirin.

Adım 2

Bir elinizin parmak ve baş parmağını gevşek bir şekilde birleştirin.

Diğer elinizin parmaklarını avuç içinize hafifçe yerleştirin.

Bu pozisyonda beş kez derin nefes alın.

Adım 3

Ellerinizi değiştirin ve tekrar beş nefes alın.

Adım 4

Bir elinizle ‘baş parmak yukarı’ işareti yapın ve diğer elinizin parmaklarını karşıt baş parmağa sarın. Baş parmağınızı hafifçe kavrayarak beş derin nefes alın, sonra elleri değiştirin ve aynı şekilde tekrar edin.

Adım 5

Aynı işlemi diğer parmaklar için de tekrarlayın. Örneğin, bir elinizin parmağını diğer elinizin parmaklarıyla sarın ve beş nefes alın, sonra elleri değiştirin ve tekrarlayın.