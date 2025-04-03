Başak Gümülcinelioğlu Kimdir, Kaç Yaşında? Başak Gümülcinelioğlu Neden 'Muhabir' Dizisinden Çıkarıldı?
Başak Gümülcinelioğlu Kimdir, Kaç Yaşında? Başak Gümülcinelioğlu Neden 'Muhabir' Dizisinden Çıkarıldı?
Başak Gümülcinelioğlu, bugüne kadar birçok ünlü yapımda rol aldı. Gümülcinelioğlu, Erkenci Kuş dizisinde hayat verdiği 'Deniz' karakteriyle tanınmıştı. Ünlü oyuncu, son olarak TRT'nin 'Muhabir' dizisinin kadrosuna dahil oldu. Fakat yaşanan son olaylardan sonra, dizinin kadrosundan çıkarıldığını Gazeteci Birsen Altuntaş duyurdu.
Peki, Başak Gümülcinelioğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Başak Gümülcinelioğlu Kimdir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Başak Gümülcinelioğlu'nun Rol Aldığı Yapımlar
Başak Gümülcinelioğlu'nun Rol Aldığı Tiyatro Oyunları
Başak Gümülcinelioğlu Neden Muhabir Dizisinin Kadrosundan Çıkarıldı?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın