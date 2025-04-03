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Başak Gümülcinelioğlu Kimdir, Kaç Yaşında? Başak Gümülcinelioğlu Neden 'Muhabir' Dizisinden Çıkarıldı?

Başak Gümülcinelioğlu Kimdir, Kaç Yaşında? Başak Gümülcinelioğlu Neden 'Muhabir' Dizisinden Çıkarıldı?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
03.04.2025 - 15:05

Başak Gümülcinelioğlu, bugüne kadar birçok ünlü yapımda rol aldı. Gümülcinelioğlu, Erkenci Kuş dizisinde hayat verdiği 'Deniz' karakteriyle tanınmıştı. Ünlü oyuncu, son olarak TRT'nin 'Muhabir' dizisinin kadrosuna dahil oldu. Fakat yaşanan son olaylardan sonra, dizinin kadrosundan çıkarıldığını Gazeteci Birsen Altuntaş duyurdu.

 Peki, Başak Gümülcinelioğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında?

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Başak Gümülcinelioğlu Kimdir?

Başak Gümülcinelioğlu Kimdir?

Başak Gümülcinelioğlu, Türk dizi ve tiyatro oyuncusudur. 22 Ekim 1991 yılında Almanya'da dünyaya gelmiştir. Lise eğitimini, İstanbul Bahçelievler Anadolu Lisesinde tamamlamış, Lisans eğitimini İngiltere London Academy of Music, Dramatic Arts ve Amerika Kansas Müzikal oyunculuk eğitimlerinde tamamlamıştır. 

Gümülcinelioğlu aynı zamanda Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık Bölümüne devam etmış ve yüksek lisansını da İstanbul Teknik Üniversitesinde yapmıştır.

Başak Gümülcinelioğlu'nun Rol Aldığı Yapımlar

Başak Gümülcinelioğlu'nun Rol Aldığı Yapımlar

  • 2022 - Bizden Olur mu?

  • 2022 -  Sipahi

  • 2021 - Yargı

  • 2020/2021- Sen Çal Kapımı/ Pırıl Baytekin

  • 2020- Yarım Kalan Aşklar/ Çağla

  • 2019- Erkenci Kuş/ Deniz Keskin

  • 2018- 8. Gün/ Şehnaz

Başak Gümülcinelioğlu'nun Rol Aldığı Tiyatro Oyunları

Başak Gümülcinelioğlu'nun Rol Aldığı Tiyatro Oyunları

  • 2019- Yaban Arısı / Çevirmen

  • 2018- Hababam Sınıfı / Oyuncu

  • 2017- Barut Fıçısı / Oyuncu

Başak Gümülcinelioğlu Neden Muhabir Dizisinin Kadrosundan Çıkarıldı?

Başak Gümülcinelioğlu Neden Muhabir Dizisinin Kadrosundan Çıkarıldı?

Son zamanlarda gündeme gelen 'boykot' çağrılarına desteğini açıklayan birçok oyuncu oldu. Bu oyunculardan bir tanesi de Aybüke Pusat oldu. Pusat, boykot paylaşımının ardından TRT'nin Teşkilat dizisinden çıkarılmıştı. Pusat'a destek paylaşımında bulunan Gümülcinelioğlu da TRT'nin 'Muhabir' dizisinden çıkarıldı. 

Başak Gümülcinelioğlu, Muhabir dizisinde Duygu karakterine hayat veriyordu.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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