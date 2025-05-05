AKP’li Meclis Üyesi Ekrem Baki’nin İstifası: Oyuncu Hayal Köseoğlu’ndan “Şok İçinde İzledim” Yorumu
AKP’nin Üsküdar Belediye Meclis’i üyesi Ekrem Baki, partisinin muhalefet üzerindeki baskısını artırdığını söyleyerek partisinden istifa etmişti.
Oyuncu Hayal Köseoğlu, Ekrem Baki’nin istifa açıklamasını paylaşarak, “Hayatımda ilk defa istifa eden AKP'li görüyorum. Şok içinde izledim” yorumunda bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Üsküdar Belediyesi’nin AKP’li Meclis Üyesi Ekrem Baki’nin partisinden istifa etmesi gündemde.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ekrem Baki'nin istifa ettiği konuşması 👇
Oyuncu Hayal Köseoğlu da Ekrem Baki’nin istifasına tepkisiz kalmadı.👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
İlk defa birine badem bıyığın yakıştığını gördüm.
adamın kareası be. tamam senelerce akpde takılmış ama en azından istifa için izin istemiyor, herifin kendi fikri var.
Hiç istifa eden chp li gördünmü?
Google da ararsan görürsün