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AKP’li Meclis Üyesi Ekrem Baki’nin İstifası: Oyuncu Hayal Köseoğlu’ndan “Şok İçinde İzledim” Yorumu

AKP’li Meclis Üyesi Ekrem Baki’nin İstifası: Oyuncu Hayal Köseoğlu’ndan “Şok İçinde İzledim” Yorumu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
05.05.2025 - 22:05

AKP’nin Üsküdar Belediye Meclis’i üyesi Ekrem Baki, partisinin muhalefet üzerindeki baskısını artırdığını söyleyerek partisinden istifa etmişti.

Oyuncu Hayal Köseoğlu, Ekrem Baki’nin istifa açıklamasını paylaşarak, “Hayatımda ilk defa istifa eden AKP'li görüyorum. Şok içinde izledim” yorumunda bulundu.

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Üsküdar Belediyesi’nin AKP’li Meclis Üyesi Ekrem Baki’nin partisinden istifa etmesi gündemde.

Üsküdar Belediyesi’nin AKP’li Meclis Üyesi Ekrem Baki’nin partisinden istifa etmesi gündemde.

Ekrem Baki bugün belediye meclisinde yaptığı açıklamada, “Muhalefete karşı yürütülen ağır baskılar ve dozun giderek artması, iyiye evrilecek bir işaret göremiyor oluşum nedeniyle gerek hukuk gerekse siyaset anlayışımın bununla bağdaşmadığı sebebiyle mensubu bulunduğum Adalet ve Kalkınma Partisi’nden istifa etmiş bulunuyorum” ifadelerini kullandı.

Ekrem Baki'nin istifa ettiği konuşması 👇

Oyuncu Hayal Köseoğlu da Ekrem Baki’nin istifasına tepkisiz kalmadı.👇

Oyuncu Hayal Köseoğlu da Ekrem Baki’nin istifasına tepkisiz kalmadı.👇
twitter.com

'Hayatımda ilk defa istifa eden AKP'li görüyorum şok içinde izledim'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Jonathan

İlk defa birine badem bıyığın yakıştığını gördüm.

ahmetpamukupaagl

adamın kareası be. tamam senelerce akpde takılmış ama en azından istifa için izin istemiyor, herifin kendi fikri var.

Ugur

Hiç istifa eden chp li gördünmü?

houseof

Google da ararsan görürsün