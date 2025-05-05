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Bu Kadarını Beklemiyorlarmış: İsviçre’de Enflasyon Nisan Ayında 0’a İndi

Bu Kadarını Beklemiyorlarmış: İsviçre’de Enflasyon Nisan Ayında 0’a İndi

İsviçre
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
05.05.2025 - 21:03

İsviçre İstatistik Enstitüsü’nün açıkladığı verilere göre, ülkede Nisan ayında enflasyon 0’a indi. İsviçre’de uzmanlar, enflasyonun Nisan ayında 0,2 olmasını bekliyormuş.

İsviçre’de enflasyonun 0’a inmesi sosyal medyada da gündem oldu.

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Dünyanın en zengin ülkelerinin başında gelen İsviçre enflasyon belasından kurtuldu.

Dünyanın en zengin ülkelerinin başında gelen İsviçre enflasyon belasından kurtuldu.

Bloomberg HT’de yer alan habere göre, İsviçre'de yıllık bazda martta yüzde 0,3 olan TÜFE, nisanda yüzde 0'a indi. Beklenti, enflasyonun nisanda yüzde 0,2'ye inmesi yönündeydi. 

Ülkede oteller ve tatil amaçlı konaklamaların fiyatları düşerek, giyim ve sebze fiyatları ise dengelendi.

İsviçre’de faizlerin de 0’a inmesi bekleniyor.

İsviçre’de faizlerin de 0’a inmesi bekleniyor.

İsviçre Merkez Bankası, Mart 2024’ten bu yana art arda beşinci faiz indirimi yaptı. Merkez Bankası Başkanı Martin Schlegel, fiyat istikrarını korumak için gerekirse bankanın politika faizini tekrar negatif bölgeye indireceğini defalarca vurgulamıştı.

Bankanın 19 Haziran toplantısında politika faizini yüzde 0’a düşürmesi bekleniyor.

İsviçre’de enflasyonun 0’a inmesi sosyal medyada da gündem oldu. 👇

İsviçre’de enflasyonun 0’a inmesi sosyal medyada da gündem oldu. 👇
twitter.com

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twitter.com

'Yönetici ithal etmemiz mümkün mü?'

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'Bizde %40, koymuşuz.'

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'Lan ne zor hayatları var, Allah onlarada bizdeki şahlanmayı nasip etsin!!!'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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