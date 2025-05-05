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TÜİK'in Nisan Enflasyon Rakamlarına Uzmanlar Ne Dedi?

TÜİK'in Nisan Enflasyon Rakamlarına Uzmanlar Ne Dedi?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
05.05.2025 - 12:28

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre yıllık enflasyon yüzde 37.86 oldu. Peki Nisan 2025 enflasyon verilerine uzmanların yorumu ne oldu? Gelin hep birlikte kim ne demiş, hangi yorumu yapmış göz atalım!

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Merakla beklenen Nisan ayı enflasyon rakamları 5 Mayıs Pazartesi günü açıklandı.

Merakla beklenen Nisan ayı enflasyon rakamları 5 Mayıs Pazartesi günü açıklandı.

TÜFE’deki değişim bir önceki aya göre yüzde 3 artış gösterdi. Yıllık enflasyon 37.86 oldu. ENAG verilerine göre enflasyon yıllık yüzde 73.88 oldu. TÜİK ve ENAG arasındaki uçurum yine kendisini korurken uzmanlardan da art arda yorumlar geldi 👇

Enflasyon ayrıntıları için tıklayınız 👇

"Enflasyon burgacında yaşam mücadelesi."

"Enflasyon burgacında yaşam mücadelesi."
twitter.com

'Asgari ücret güneş görmüş kar gibi... Yılbaşında 22 bin 104 TL olan asgari ücretin alım gücü, 4 ayda 2 bin 605 TL eridi. Milyonlarca dar ve sabit gelirli, enflasyon burgacında yaşam mücadelesi veriyor.

Aylarca yürütülen ve büyük bedeller ödenen mücadele ile enflasyonda aldığımız mesafe... 2023 yılı haziran ayında yıllık enflasyon yüzde 38,21.  2025 yılı nisan ayı yıllık bazda enflasyon yüzde 37,86.'

"Ülkedeki enflasyon nitelik değiştiriyor."

"Ülkedeki enflasyon nitelik değiştiriyor."
twitter.com

'Üretici fiyatlarındaki düşüşten de çok net görülüyor, ülkedeki enflasyon nitelik değiştiriyor; döviz kuru ve ücret geçişkenliği durmuş gibi; şimdiki durum düşen arz ve artan faiz etkisi, yani üretimde düşme ve faizin fiyatlara yansıtılması.'

"Bu iş çok zor yonca..."

"Bu iş çok zor yonca..."
twitter.com

"İyi ki varsın TÜİK"

"İyi ki varsın TÜİK"
twitter.com
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"Maaş zamlarını enflasyon altında tutarak mı hayat pahalılığı ile mücadele ediyorsunuz?"

"Maaş zamlarını enflasyon altında tutarak mı hayat pahalılığı ile mücadele ediyorsunuz?"
twitter.com

'TGRT'de sn. Şimşek'i izliyorum. Daha açılışta yanlış cümle ile başladı. 'Hayat pahalılığı ile mücadele ediyoruz' dedi. Yanlış! Şu anda sürdürülen politika 'Dezenflasyon programı'dır. Yani sıkı para politikaları uygulayarak enflasyonu düşürmeyi amaçlamaktadır. Oysa hayat pahalılığı ile mücadele 'gelirler politikası' ile olur...

Şu soruyu sormak lazım: Maaş zamlarını enflasyon altında tutarak mı hayat pahalılığı ile mücadele ediyorsunuz?'

"Yoksullaşmaya devam..."

"Yoksullaşmaya devam..."
twitter.com

'Aylık yüzde 3 yine yüksek bir enflasyon. Daha yüksek de çıkması muhtemeldi. (Bkz. ENAG yüzde 4,46) Yıllıktaki baz etkisiyle düşüş, nominal (parasal) ücretler artmadıkça hiç bir anlam ifade etmez. Özetle reel ücretlerde düşüşe yani mutlak ve nisbi yoksullaşmaya devam...'

"Sert iniş senaryosunu acı bir şekilde mümkün hale geldi."

"Sert iniş senaryosunu acı bir şekilde mümkün hale geldi."
twitter.com

'Ortalama beklenti yüzde 3.20 seviyelerindeydi

Beklentinin biraz altında geldi.

Muhtemelen kur geçişkenliği etkisi gerçekten düşmüş

Don ve maliyet artışları Mayısa kalmış görünüyor

Merkezin yıl sonu yüzde 29 üst bant beklentisine ulaşmak için her ay 1,63% ortalama enflasyon gelmeli

Artık sert iniş senaryosunu konuştuğumuzdan, acı bir şekilde mümkün hale geldi.'

"Olmadı bir daha diyerek..."

"Olmadı bir daha diyerek..."
twitter.com

'Açıklanan TÜFE oranı ile beraber (ki daha yüksek olması bekleniyordu), 2023 Haziran ayında başlanan dezenflasyon reçetesinin başa sarılıp tekrar uygulanacağı anlaşılıyor. 'Olmadı bir daha' diyerek, döviz kurlarını biraz salıp faizler tekrar yükseltilebilir.'

Asgari ücretteki dört aylık erime 👇

Asgari ücretteki dört aylık erime 👇
twitter.com

TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerine göre ilk dört aylık alım gücündeki erime; en düşük emekli maaşında 1.933 lira, asgari ücrette 2.953 liradır. Bu durum aslında yılın ikinci yarısında dar gelirliye, emekliye, asgari ücretliye ücret artışlarını zaruri hale getirmiştir. Bütçe imkanları bu yönde mutlak suretle değerlendirilmelidir.'

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👇
twitter.com

TÜİK ve ENAG arasındaki fark 👇

TÜİK ve ENAG arasındaki fark 👇
twitter.com

'Enflasyon hesaplamalarında ENAG ile TÜİK arasındaki FARK YILLIKTA hemen hemen 2 kata yakın.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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