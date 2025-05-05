TÜİK'in Nisan Enflasyon Rakamlarına Uzmanlar Ne Dedi?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre yıllık enflasyon yüzde 37.86 oldu. Peki Nisan 2025 enflasyon verilerine uzmanların yorumu ne oldu? Gelin hep birlikte kim ne demiş, hangi yorumu yapmış göz atalım!
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Merakla beklenen Nisan ayı enflasyon rakamları 5 Mayıs Pazartesi günü açıklandı.
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"Enflasyon burgacında yaşam mücadelesi."
"Ülkedeki enflasyon nitelik değiştiriyor."
"Bu iş çok zor yonca..."
"İyi ki varsın TÜİK"
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"Maaş zamlarını enflasyon altında tutarak mı hayat pahalılığı ile mücadele ediyorsunuz?"
"Yoksullaşmaya devam..."
"Sert iniş senaryosunu acı bir şekilde mümkün hale geldi."
"Olmadı bir daha diyerek..."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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