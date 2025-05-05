TÜİK'in Nisan Enflasyon Rakamlarına Uzmanlar Ne Dedi?

'TGRT'de sn. Şimşek'i izliyorum. Daha açılışta yanlış cümle ile başladı. 'Hayat pahalılığı ile mücadele ediyoruz' dedi. Yanlış! Şu anda sürdürülen politika 'Dezenflasyon programı'dır. Yani sıkı para politikaları uygulayarak enflasyonu düşürmeyi amaçlamaktadır. Oysa hayat pahalılığı ile mücadele 'gelirler politikası' ile olur...

Şu soruyu sormak lazım: Maaş zamlarını enflasyon altında tutarak mı hayat pahalılığı ile mücadele ediyorsunuz?'