TÜİK Nisan 2025 Enflasyon Rakamlarını Açıkladı: Yıllık Enflasyon Yüzde 37.86 Oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE'deki değişim 2025 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3,00 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 13,36 artış gösterdi. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,86 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 48,73 artış olarak gerçekleşti.
Öte yandan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mart ayında yüzde 2,46 olurken yıllık bazda yüzde 38,1'e gerilemişti.
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Nisan ayında tüketici fiyatları yüzde 3 arttı.
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ENAG verilerine göre enflasyon yıllık yüzde 73.88 oldu.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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