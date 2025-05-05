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TÜİK Nisan 2025 Enflasyon Rakamlarını Açıkladı: Yıllık Enflasyon Yüzde 37.86 Oldu

TÜİK Nisan 2025 Enflasyon Rakamlarını Açıkladı: Yıllık Enflasyon Yüzde 37.86 Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
05.05.2025 - 10:01

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE'deki değişim 2025 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3,00 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 13,36 artış gösterdi. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,86 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 48,73 artış olarak gerçekleşti.

Öte yandan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mart ayında yüzde 2,46 olurken yıllık bazda yüzde 38,1'e gerilemişti.

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Nisan ayında tüketici fiyatları yüzde 3 arttı.

Nisan ayında tüketici fiyatları yüzde 3 arttı.

TÜİK, Nisan enflasyon rakamlarını duyurdu. Yıllık enflasyon yüzde 37.86 oldu. Nisan ayında tüketici fiyatları yüzde 3 arttı.

Gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 36,09 artış gerçekleşti. Ulaştırmada yüzde 22,76 artış ve konutta yüzde 74,07 artış oldu. 

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3,10 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 12,71 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,81 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 47,82 artış olarak gerçekleşti.

ENAG verilerine göre enflasyon yıllık yüzde 73.88 oldu.

ENAG verilerine göre enflasyon yıllık yüzde 73.88 oldu.

Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre Nisan ayında enflasyon aylık bazda yüzde 4,46 artarken yıllık bazda ise yüzde 73,88 olarak gerçekleşti.

ENAG'ın verilerine göre en yüksek aylık enflasyon artışı yüzde 9,67 ile 'Haberleşme' grubunda yaşandı. Haberleşmeyi yüzde 9,51 ile 'Çeşitli Mal ve Hizmetler', yüzde 7,68 ile 'Lokanta ve Oteller' izledi. 

'Eğlence ve Kültür' yüzde 5,66, 'Konut' yüzde 7,23, 'Gıda ve Alkolsüz İçecekler' yüzde 7,12 oranında artış gösterdi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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