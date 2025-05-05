TÜİK Nisan 2025 Enflasyon Rakamlarını Açıkladı: Yıllık Enflasyon Yüzde 37.86 Oldu

TÜİK, Nisan enflasyon rakamlarını duyurdu. Yıllık enflasyon yüzde 37.86 oldu. Nisan ayında tüketici fiyatları yüzde 3 arttı.

Gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 36,09 artış gerçekleşti. Ulaştırmada yüzde 22,76 artış ve konutta yüzde 74,07 artış oldu.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3,10 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 12,71 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,81 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 47,82 artış olarak gerçekleşti.