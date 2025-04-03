TÜİK Mart Ayı Enflasyon Verilerini Açıkladı: Yıllık Enflasyon Yüzde 38.10 Oldu
TÜİK Mart Ayı Enflasyon Verilerini Açıkladı: Yıllık Enflasyon Yüzde 38.10 Oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart 2025 enflasyon verilerini açıkladı. 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %2,46 artış yaşandı. Yıllık enflasyon ise yüzde 38,10 olarak gerçekleşti. On iki aylık ortalamalara göre %51,26 artış olarak açıklandı.
Öte yandan Şubat ayında yıllık enflasyon yüzde 39,05 olmuştu.
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TÜFE, gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık yüzde 37,12 arttı.
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ENAG'a göre yıllık enflasyon yüzde 75,20
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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