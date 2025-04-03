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TÜİK Mart Ayı Enflasyon Verilerini Açıkladı: Yıllık Enflasyon Yüzde 38.10 Oldu

TÜİK Mart Ayı Enflasyon Verilerini Açıkladı: Yıllık Enflasyon Yüzde 38.10 Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
03.04.2025 - 10:02

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart 2025 enflasyon verilerini açıkladı. 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %2,46 artış yaşandı. Yıllık enflasyon ise yüzde 38,10 olarak gerçekleşti. On iki aylık ortalamalara göre %51,26 artış olarak açıklandı.

Öte yandan Şubat ayında yıllık enflasyon yüzde 39,05 olmuştu.

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TÜFE, gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık yüzde 37,12 arttı.

TÜFE, gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık yüzde 37,12 arttı.

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 37,12 artış, ulaştırmada yüzde 21,59 artış ve konutta yüzde 68,63 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 9,51, ulaştırmada yüzde 3,65 ve konutta yüzde 9,47 oldu.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,30 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 9,31 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,99 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 50,56 artış olarak gerçekleşti.

ENAG'a göre yıllık enflasyon yüzde 75,20

ENAG'a göre yıllık enflasyon yüzde 75,20

ENAG'ın açıkladığı verilere göre Mart ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,91 artarken yıllık enflasyon yüzde 75,20 olarak gerçekleşti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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