Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre TÜFE’deki değişim 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,46 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,06 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,10 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 51,26 artış olarak gerçekleşti.

Bu rakamlarla birlikte nisa ayı kirada tavan zam oranı belli oldu.

12 aylık enflasyon ortalamasıyla belirlenen kira tavan zam oranı Nisan 2025’te yüzde 51.26 olarak uygulanacak.

Öte yandan Temmuz 2024’e kadar iki yıl boyunca kirada yüzde 25 zam oranı sabitlenmişti.

Ev sahipleri belirlenen yasal oranı aşamayacak.

Kira Zam Oranı Hesaplama

Mevcut Kira Bedeli: 28 bin TL

Nisa Ayı Tavan Zam Oranı: Yüzde 51,26

Kira Artış Tutarı: 14 bin 353 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 42 bin 353 TL