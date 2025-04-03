onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Nisan Ayı Kira Zam Oranı Kaç Oldu? 2025 Nisan Kira Tavan Zammı Ne Kadar?

Nisan Ayı Kira Zam Oranı Kaç Oldu? 2025 Nisan Kira Tavan Zammı Ne Kadar?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
03.04.2025 - 10:48

TÜİK'in mart ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte kirada tavan zam oranı da belli oldu. Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren bu kararın ardından vatandaşlar nisan ayı tavan zam oranını araştırmaya başladı. Peki nisan ayı kirada zam oranı ne kadar oldu?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Nisan Ayı Kirada Zam Oranı Ne Kadar Oldu?

Nisan Ayı Kirada Zam Oranı Ne Kadar Oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre TÜFE’deki değişim 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,46 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,06 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,10 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 51,26 artış olarak gerçekleşti.

Bu rakamlarla birlikte nisa ayı kirada tavan zam oranı belli oldu.

12 aylık enflasyon ortalamasıyla belirlenen kira tavan zam oranı Nisan 2025’te yüzde 51.26 olarak uygulanacak. 

Öte yandan Temmuz 2024’e kadar iki yıl boyunca kirada yüzde 25 zam oranı sabitlenmişti. 

Ev sahipleri belirlenen yasal oranı aşamayacak. 

Kira Zam Oranı Hesaplama

Mevcut Kira Bedeli: 28 bin TL

Nisa Ayı Tavan Zam Oranı: Yüzde 51,26

Kira Artış Tutarı: 14 bin 353 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 42 bin 353 TL

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın