onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Son İki Veri Kaldı: Emeklinin Dört Aylık Zam Oranı Kesinleşti!

Son İki Veri Kaldı: Emeklinin Dört Aylık Zam Oranı Kesinleşti!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
05.05.2025 - 10:33

Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emekli maaşlarında önemli veri belli oldu. 6 aylık enflasyon farkına göre zam alan emeklilerin dört aylık zam oranı da böylece netleşti. SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin aylıklarında dört aylık enflasyon farkı yüzde 13,36 oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Emekli zammı ne kadar olacak?

Emekli zammı ne kadar olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun Nisan ayı enflasyon verileriyle memur ve emeklinin maaş zammı netleşmeye başladı. Emeklilerin merakla beklediği dördüncü veri de geldi. Altı aylık enflasyon farkına göre zam alan emekliler temmuzda ne kadar zam alacak? Bu sorunun net yanıtı için 2 aylık veri kaldı. 

Ancak dördüncü verinin de belli olmasıyla birlikte emeklinin dört aylık enflasyon farkı yüzde 13.36 oldu. Bir diğer ifadeyle emekli yüzde 13.36 zammı garantilemiş oldu.

“Enflasyon sıfır olsa bile yüzde 12.29 zam olacak.”

“Enflasyon sıfır olsa bile yüzde 12.29 zam olacak.”

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre memur maaşlarında enflasyon farkı yüzde 6.94.

Mayıs ve haziranda enflasyon sıfır olsa bile memur maaşlarına yüzde 12.29 oranında zam yapılacak. 

Memur ve memur emeklisi ocak ayında yüzde 11.54 oranında zam aldı. Emekliler bu orana tepki gösterirken maaşlarında iyileştirme talep etmişti. Memur maaşlarında enflasyon farkına ek olarak yüzde 6 toplu sözleşme zammı da ekleniyor. Memur maaşlarında temmuz ayında yüzde 5 oranında toplu sözleşme zammı olacak. 

Kaynak

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
3
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın