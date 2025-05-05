Son İki Veri Kaldı: Emeklinin Dört Aylık Zam Oranı Kesinleşti!

Türkiye İstatistik Kurumu’nun Nisan ayı enflasyon verileriyle memur ve emeklinin maaş zammı netleşmeye başladı. Emeklilerin merakla beklediği dördüncü veri de geldi. Altı aylık enflasyon farkına göre zam alan emekliler temmuzda ne kadar zam alacak? Bu sorunun net yanıtı için 2 aylık veri kaldı.

Ancak dördüncü verinin de belli olmasıyla birlikte emeklinin dört aylık enflasyon farkı yüzde 13.36 oldu. Bir diğer ifadeyle emekli yüzde 13.36 zammı garantilemiş oldu.