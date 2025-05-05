Ev Sahibi ve Kiracılar Dikkat! Mayıs Ayı Kira Tavan Zam Oranı Belli Oldu

Kira zam oranı 12 aylık enflasyon ortalamasına göre belirleniyor. TÜİK’in nisan 2025 enflasyon rakamlarına göre 2025 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3,00 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 13,36 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,86 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 48,73 artış olarak gerçekleşti.

Kirada zam oranı da bu rakamlarla belli oldu. Böylece mayıs ayında uygulanabilecek kira zam oranı 48,73 olacak.