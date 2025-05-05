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Ev Sahibi ve Kiracılar Dikkat! Mayıs Ayı Kira Tavan Zam Oranı Belli Oldu

Ev Sahibi ve Kiracılar Dikkat! Mayıs Ayı Kira Tavan Zam Oranı Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
05.05.2025 - 10:17

Nisan ayı enflasyon rakamları belli oldu. TÜFE'deki değişim 2025 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3,00 artış olarak açıklandı. Bu rakamlarla mayıs ayı kira tavan zam oranı da belli oldu. Mayıs ayında kira zam oranı 48,73 olarak açıklandı.

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Mayıs ayı kira tavan zam oranı ne kadar oldu?

Mayıs ayı kira tavan zam oranı ne kadar oldu?

Kira zam oranı 12 aylık enflasyon ortalamasına göre belirleniyor. TÜİK’in nisan 2025 enflasyon rakamlarına göre 2025 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3,00 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 13,36 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,86 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 48,73 artış olarak gerçekleşti.

Kirada zam oranı da bu rakamlarla belli oldu. Böylece mayıs ayında uygulanabilecek kira zam oranı 48,73 olacak.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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