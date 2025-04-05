Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan ve 2008-2010 yılları arasında yayınlanan Aşkı Memnu'yu unutabilene aşk olsun! Daha dün gibi o Bihter'in öldüğü ve Behlül'le yasak aşklarının ortaya çıktığı final sahnesini izleyip ekran karşısında hüngür hüngür ağladığımız anlar.

Efsane diziye son zamanlarda viral olan 'Studio Ghibli' dokunuşu yapıldı. Aşkı Memnu, Hayao Miyazaki’nin gözünden nasıl görünürdü, sorusuna yapay zeka muhteşem bir yanıt verdi. Hatta karakterleri öyle çok benzetti ki özellikle Adnan Bey'e inanamayacaksınız, ortaya Aşkı Memnu hayranlarını heyecanlandıran 1 buçuk dakikalık bir video çıktı.