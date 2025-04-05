Aşkı Memnu'nun Unutulmaz Final Sahnesi Studio Ghibli ile Yeniden Canlandırıldı!
Aşkı Memnu'nun Unutulmaz Final Sahnesi Studio Ghibli ile Yeniden Canlandırıldı!
Kaynak: https://x.com/srcius/status/190811110...
ChatGPT'nin yeni güncellemesiyle hayatımıza giren 'Studio Ghibli' sosyal medyada viral oldu. Kullanıcılar efsane film ve dizileri Studio Ghibli kullanarak yeniden canlandırıyor. Unutulmaz dizi Aşkı Memnu da o diziler arasına katıldı. Hepimizin yüreğinde yara olarak kalmış final sahnesi Studio Ghibli ile yeniden canlandırıldı.
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Aşkı Memnu'nun finali Studio Ghibli ile yeniden canlandırıldı. Karakterlerin benzerlikleri çok şaşırttı.
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İşte o sahne.
Sosyal medyada kullanıcılar da o anlara bayıldı.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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