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Aşkı Memnu'nun Unutulmaz Final Sahnesi Studio Ghibli ile Yeniden Canlandırıldı!

Aşkı Memnu'nun Unutulmaz Final Sahnesi Studio Ghibli ile Yeniden Canlandırıldı!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
05.04.2025 - 21:01

ChatGPT'nin yeni güncellemesiyle hayatımıza giren 'Studio Ghibli' sosyal medyada viral oldu. Kullanıcılar efsane film ve dizileri Studio Ghibli kullanarak yeniden canlandırıyor. Unutulmaz dizi Aşkı Memnu da o diziler arasına katıldı. Hepimizin yüreğinde yara olarak kalmış final sahnesi Studio Ghibli ile yeniden canlandırıldı.

Kaynak: https://x.com/srcius/status/190811110...
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Aşkı Memnu'nun finali Studio Ghibli ile yeniden canlandırıldı. Karakterlerin benzerlikleri çok şaşırttı.

Aşkı Memnu'nun finali Studio Ghibli ile yeniden canlandırıldı. Karakterlerin benzerlikleri çok şaşırttı.

Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan ve 2008-2010 yılları arasında yayınlanan Aşkı Memnu'yu unutabilene aşk olsun! Daha dün gibi o Bihter'in öldüğü ve Behlül'le yasak aşklarının ortaya çıktığı final sahnesini izleyip ekran karşısında hüngür hüngür ağladığımız anlar.

Efsane diziye son zamanlarda viral olan 'Studio Ghibli' dokunuşu yapıldı. Aşkı Memnu, Hayao Miyazaki’nin gözünden nasıl görünürdü, sorusuna yapay zeka muhteşem bir yanıt verdi. Hatta karakterleri öyle çok benzetti ki özellikle Adnan Bey'e inanamayacaksınız, ortaya Aşkı Memnu hayranlarını heyecanlandıran 1 buçuk dakikalık bir video çıktı.

İşte o sahne.

Sosyal medyada kullanıcılar da o anlara bayıldı.

Sosyal medyada kullanıcılar da o anlara bayıldı.
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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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