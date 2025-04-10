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Mattia Ahmet Minguzzi Davası 8 Mayıs'a Ertelendi

Mattia Ahmet Minguzzi Davası 8 Mayıs'a Ertelendi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.04.2025 - 14:16 Son Güncelleme: 10.04.2025 - 14:21

Kadıköy'de öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin katilleri hakim karşısına çıktı. Görülen duruşma sonunda dava 8 Mayıs tarihine ertelendi. 

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Kadıköy'de bir pazarda bıçaklandıktan sonra hayatını kaybeden 15 yaşındaki Ahmet Mattia Minguzzi'nin öldürülmesine ilişkin ilk dava bugün görüldü.

Kadıköy'de bir pazarda bıçaklandıktan sonra hayatını kaybeden 15 yaşındaki Ahmet Mattia Minguzzi'nin öldürülmesine ilişkin ilk dava bugün görüldü.

Duruşma öncesinde Ahmet’in mezarı kimliği belirsiz kişiler tarafından parçalandı. 

Minguzzi'nin tahrip edilen mezarında polisler inceleme yaptı. Savcılık soruşturma başlattı. 

Duruşma Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda bulunan Anadolu İkinci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 

Sanıklar hakkında 'çocuğu kasten öldürmek' suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis isteniyor. Minguzzi davası 8 Mayıs'a ertlelendi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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