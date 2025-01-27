Gezi Parkı Eylemleri Sebebiyle Gözaltına Alınmıştı: Menajer Ayşe Barım Adliyeye Sevk Edildi
Gezi Parkı Eylemleri Sebebiyle Gözaltına Alınmıştı: Menajer Ayşe Barım Adliyeye Sevk Edildi
Birçok ünlü ismin bağlı olduğu menajerlik şirketi ID İletişim’in sahibi Ayşe Barım, Gezi Parkı eylemlerinin planlayıcısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Ayşe Barım’ın gözaltına alınması sonrasında bazı ünlü isimler de “tanık” sıfatıyla ifade vermişti.
Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan Barım'ın İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen Barım, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sinema ve dizi sektöründe birçok oyuncunu menajerliğini yapan ID İletişim’in kurucusu Ayşe Barım, sektörde tekelleşme iddialarıyla gündeme gelmiş ve Gezi Parkı eylemleri sebebiyle gözaltına alınmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Soruşturma kapsamında, Barım'ın "hükümeti ortadan kaldırmak" amacıyla, menajerliğini yaptığı oyuncuları Gezi Parkı odaklı eylemlere planlı şekilde yönlendirerek ve oyuncuların toplumdaki etki ile imaj rolünü kullanarak olayların kitleselliğini arttırma çabası içerisinde olduğu iddia edilmişti.
Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan Barım'ın İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri geçtiğimiz dakikalarda tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen Barım, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın