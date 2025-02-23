Anıl Altan'la Boşanacağı İddia Edilen Pelin Akil, Konuyu Çocuklarının Yanında Açan Muhabire Ders Verdi!
Anıl Altan'la Boşanacağı İddia Edilen Pelin Akil, Konuyu Çocuklarının Yanında Açan Muhabire Ders Verdi!
Aylardır boşanacakları iddia edilen Pelin Akil ve Anıl Altan magazin gündeminden bir an olsun düşmüyor. Boşanma dedikodusuna her gün yeni bir detay eklenirken çiftin verdiği röportajlardaki yarım ağız halleri iddianın doğru olabileceğini düşündürtüyor.
En son evleri ayırdıkları söylenen çiftin bugün gündemde olmasının sebebi geçtiğimiz saatlerde verdikleri yeni röportaj! Buyurun, kızları Lina ve Alin'le bir etkinlikte Magazin Burada muhabirleri tarafından görüntülenen Pelin Akil ve Anıl Altan, boşanma sorulunca nasıl gerilmiş beraber görelim!
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Arka Sıradakiler setinde aşık olup 2016 yılında evlenmeye karar veren Pelin Akil ve Anıl Altan senelerce tutku dolu aşkıyla konuşuldu.
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2019 yılında da ikizleri Lina ve Alin'i kucaklarına almışlardı. Dünya tatlısı kızlarıyla verdikleri pozlarla da ayrıca kalpleri fethetmişlerdi.
Mutlaka denk gelmişsinizdir, bir anda beraber paylaşımları bıçak gibi kesilen çiftin çok ciddi sorunlar yaşadığı ve boşanacakları konuşulmaya başlamıştı.
Başını alıp giden boşanma iddiasına her gün yeni bir detay eklendi, ilişkinin de yokuş aşağı gittiğine gün geçtikçe daha çok imkan verir olduk.
Aynı evden ayrı pozlar paylaşarak "ev ayırma" iddiasını da çürüten çift, geçtiğimiz saatlerde Magazin Burada muhabirleri tarafından görüntülendi.
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Çocukları ile birlikte katıldıkları etkinlikte boşanma dedikodusunun konusu açılınca ortam biraz gerildi.
Muhabirin, "özür dilerim" diyerek cevap vermesi üzerine yumuşayan Akil, sözlerine;
Normale kıyasla daha düşük gözüken Anıl Altan, "Biz çocukların yanında zaten böyle şeyler konuşmuyoruz" dedi ve ekledi;
Buyurun, o anları beraber izleyelim! Sonra yorumlarda buluşalım...
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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