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Anıl Altan'la Boşanacağı İddia Edilen Pelin Akil, Konuyu Çocuklarının Yanında Açan Muhabire Ders Verdi!

Anıl Altan'la Boşanacağı İddia Edilen Pelin Akil, Konuyu Çocuklarının Yanında Açan Muhabire Ders Verdi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
23.02.2025 - 22:03

Aylardır boşanacakları iddia edilen Pelin Akil ve Anıl Altan magazin gündeminden bir an olsun düşmüyor. Boşanma dedikodusuna her gün yeni bir detay eklenirken çiftin verdiği röportajlardaki yarım ağız halleri iddianın doğru olabileceğini düşündürtüyor. 

En son evleri ayırdıkları söylenen çiftin bugün gündemde olmasının sebebi geçtiğimiz saatlerde verdikleri yeni röportaj! Buyurun, kızları Lina ve Alin'le bir etkinlikte Magazin Burada muhabirleri tarafından görüntülenen Pelin Akil ve Anıl Altan, boşanma sorulunca nasıl gerilmiş beraber görelim!

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Arka Sıradakiler setinde aşık olup 2016 yılında evlenmeye karar veren Pelin Akil ve Anıl Altan senelerce tutku dolu aşkıyla konuşuldu.

Arka Sıradakiler setinde aşık olup 2016 yılında evlenmeye karar veren Pelin Akil ve Anıl Altan senelerce tutku dolu aşkıyla konuşuldu.

Birbirinden bir an olsun ayrılamayan aşıkların samimiyet kokan her pozu gündeme bomba gibi düştü. Pelin ve Anıl kısa süre içerisinde magazinin en sevilen, en favori çiftlerinden biri olmayı başardı.

2019 yılında da ikizleri Lina ve Alin'i kucaklarına almışlardı. Dünya tatlısı kızlarıyla verdikleri pozlarla da ayrıca kalpleri fethetmişlerdi.

2019 yılında da ikizleri Lina ve Alin'i kucaklarına almışlardı. Dünya tatlısı kızlarıyla verdikleri pozlarla da ayrıca kalpleri fethetmişlerdi.

Bir süre kızlarının her anını paylaşan, birçok iş birliğinin reklamında da kızlarıyla beraber oynayan çift, geçtiğimiz senelerde ikizlerinin yüzünü göstermeyeceklerini, bu kararı onlara bırakmak istediklerini duyurmuştu. İlk günden bu yana Pelin Akil'in işinden kopmadığı, Anıl Altan'ın ise evde kızlarıyla ilgilendiği düzen tam tıkırında gidiyor, böyle bir sistemin de yürümesi herkese örnek oluyordu ki geçtiğimiz aylarda nazar değdi bu ikiliye!

Mutlaka denk gelmişsinizdir, bir anda beraber paylaşımları bıçak gibi kesilen çiftin çok ciddi sorunlar yaşadığı ve boşanacakları konuşulmaya başlamıştı.

Mutlaka denk gelmişsinizdir, bir anda beraber paylaşımları bıçak gibi kesilen çiftin çok ciddi sorunlar yaşadığı ve boşanacakları konuşulmaya başlamıştı.

Bir de üstüne bazı talihsiz açıklamalar yapıldı. Konuyu kapatmak isteyen Pelin Akil, boşanma sorulduğunda birçok kez 'şu an öyle bir şey düşünmüyoruz' vurgusu yapınca ortada bir sorun olduğu fakat henüz boşanma aşamasına gelinmediği çıkarımı yapılmıştı. Pelin Akil'in ayrılığa daha yakın açıklamalarına karşılık Anıl Atan ne zaman konuşsa konuyu tatlıya bağlamaya çalışan taraf oldu.

Başını alıp giden boşanma iddiasına her gün yeni bir detay eklendi, ilişkinin de yokuş aşağı gittiğine gün geçtikçe daha çok imkan verir olduk.

Başını alıp giden boşanma iddiasına her gün yeni bir detay eklendi, ilişkinin de yokuş aşağı gittiğine gün geçtikçe daha çok imkan verir olduk.

En son Gel Konuşalım programında bomba bir iddia ortaya atan gazeteci Mehmet Üstündağ, Pelin Akil ve Anıl Altan'ın evleri çoktan ayırdığını söylemişti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Aynı evden ayrı pozlar paylaşarak "ev ayırma" iddiasını da çürüten çift, geçtiğimiz saatlerde Magazin Burada muhabirleri tarafından görüntülendi.

Aynı evden ayrı pozlar paylaşarak "ev ayırma" iddiasını da çürüten çift, geçtiğimiz saatlerde Magazin Burada muhabirleri tarafından görüntülendi.
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Çocukları ile birlikte katıldıkları etkinlikte boşanma dedikodusunun konusu açılınca ortam biraz gerildi.

Çocukları ile birlikte katıldıkları etkinlikte boşanma dedikodusunun konusu açılınca ortam biraz gerildi.

Boşanma, polemik ve iddia kelimelerini duyduğu an rahasız olan Pelin Akil, önce 'Bir şey söyleyeceğim sen şimdi burada böyle konuşuyorsun ya çocuklar şurada!' dedi.

Muhabirin, "özür dilerim" diyerek cevap vermesi üzerine yumuşayan Akil, sözlerine;

Muhabirin, "özür dilerim" diyerek cevap vermesi üzerine yumuşayan Akil, sözlerine;

'Estağfurullah, hayır art niyetli olmadığınızı biliyorum da bunları konuşmak istemiyoruz gerçekten şu anda' dedi ve topu 'Var mı senin söylemek istediğin bir şey?' diyerek Anıl Altan'a attı.

Normale kıyasla daha düşük gözüken Anıl Altan, "Biz çocukların yanında zaten böyle şeyler konuşmuyoruz" dedi ve ekledi;

Normale kıyasla daha düşük gözüken Anıl Altan, "Biz çocukların yanında zaten böyle şeyler konuşmuyoruz" dedi ve ekledi;

'Beraberiz, güzel güzel ailece zaman geçirmeye geldik' dedi. 

Ardından muhabir, 'Peki aranızdaki problemleri çözdünüz diyebilir miyiz?' deyince çaresizce gülüşen ikili, 'Diyebiliriz' dedi ama izleyen herkese 'O eski hallerinden eser yok şimdi' dedirtmeyi de başardılar...

Buyurun, o anları beraber izleyelim! Sonra yorumlarda buluşalım...

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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