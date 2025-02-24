Pargalı İbrahim'in Keyifler Gıcır: Yeni Sevgilisini Cümle Aleme Duyuran Okan Yalabık Bakın Kimle Aşk Yaşıyor?
Pargalı İbrahim'in Keyifler Gıcır: Yeni Sevgilisini Cümle Aleme Duyuran Okan Yalabık Bakın Kimle Aşk Yaşıyor?
Uzun yıllardır adı hiçkimseyle anılmayan Muhteşem Yüzyıl'ın muhteşem Pargalı İbrahim'i Okan Yalabık, geçtiğimiz saatlerde aşka geldi!
İstanbul'da yağan karın verdiği romantikliğin de etkisiyle kendini tutamayan Yalabık, yeni aşkını Instagram hesabından cümle aleme duyurdu.
Küçük bir araştırma sonucu hanımefendinin kim olduğu da anlaşıldı! Gelin, detaylara beraber bakalım!
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Bir nesli Serseri dizisindeki Ömer rolüyle kendine aşık eden Okan Yalabık'ı tanımayan yoktur.
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Efsane dizi Muhteşem Yüzyıl'ın efsane karakteri Pargalı İbrahim Paşa'yı canlandıran Okan Yalabık, o dönem hepimizin kalbinde büyük taht kurdu!
En son ana akımda Hekimoğlu dizisinde izlediğimiz Okan Yalabık'ı son bir yıl içerisinde birçok yeni projede izledik.
Şimdi gelelim biraz magazinsel mevzulara! Okan Yalabık hiçbir zaman özel hayatını göz önünde yaşayanlardan olmadı biliyorsunuz.
Sonrası derin bir sessizlikti. Okan Yalabık'ı bir daha kimseciklerle duymadık, göremedik de.
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Sevgilisi ve köpeğinin karlar üstünde yatarken verdiği pozu paylaştı!
Bir küçük inceleme sonucunda fotoğraftaki hanımefendinin İlke Beyaz isimli bir iş kadını olduğu ortaya çıktı!
Ayrıca İlke hanım da Pargalı'sını paylaşmış hikayesinde, gözümüzden kaçmadı! Havada aşk kokusu var diyebilir miyiz? Hadi yorumlarda buluşalım!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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