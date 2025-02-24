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Pargalı İbrahim'in Keyifler Gıcır: Yeni Sevgilisini Cümle Aleme Duyuran Okan Yalabık Bakın Kimle Aşk Yaşıyor?

Pargalı İbrahim'in Keyifler Gıcır: Yeni Sevgilisini Cümle Aleme Duyuran Okan Yalabık Bakın Kimle Aşk Yaşıyor?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
24.02.2025 - 11:14

Uzun yıllardır adı hiçkimseyle anılmayan Muhteşem Yüzyıl'ın muhteşem Pargalı İbrahim'i Okan Yalabık, geçtiğimiz saatlerde aşka geldi!

İstanbul'da yağan karın verdiği romantikliğin de etkisiyle kendini tutamayan Yalabık, yeni aşkını Instagram hesabından cümle aleme duyurdu. 

Küçük bir araştırma sonucu hanımefendinin kim olduğu da anlaşıldı! Gelin, detaylara beraber bakalım!

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Bir nesli Serseri dizisindeki Ömer rolüyle kendine aşık eden Okan Yalabık'ı tanımayan yoktur.

Bir nesli Serseri dizisindeki Ömer rolüyle kendine aşık eden Okan Yalabık'ı tanımayan yoktur.

Hepsi birbirinden kült projelerde yer alan Okan Yalabık, Hatırla Sevgili'deki performansıyla beraber gümbür gümbür inanılmaz bir oyuncu olacağının sinyalini vermiş, kendisinde ışık gören herkesi de haklı çıkarmıştı.

Efsane dizi Muhteşem Yüzyıl'ın efsane karakteri Pargalı İbrahim Paşa'yı canlandıran Okan Yalabık, o dönem hepimizin kalbinde büyük taht kurdu!

Efsane dizi Muhteşem Yüzyıl'ın efsane karakteri Pargalı İbrahim Paşa'yı canlandıran Okan Yalabık, o dönem hepimizin kalbinde büyük taht kurdu!

Kimi zaman sinir olsak da her zaman çok sevilen karakterlerden biriydi Pargalı ve bunun arkasındaki en büyük sebep de role hayat veren kişinin Okan Yalabık olmasıydı.

En son ana akımda Hekimoğlu dizisinde izlediğimiz Okan Yalabık'ı son bir yıl içerisinde birçok yeni projede izledik.

En son ana akımda Hekimoğlu dizisinde izlediğimiz Okan Yalabık'ı son bir yıl içerisinde birçok yeni projede izledik.

Masum dizisinde ve Bir Cumhuriyet Şarkısı filminde rol alan Yalabık'ı yakında Netflix'te yayınlanacak Kasaba isimli dizinin başrolünde izleyeceğiz.

Şimdi gelelim biraz magazinsel mevzulara! Okan Yalabık hiçbir zaman özel hayatını göz önünde yaşayanlardan olmadı biliyorsunuz.

Şimdi gelelim biraz magazinsel mevzulara! Okan Yalabık hiçbir zaman özel hayatını göz önünde yaşayanlardan olmadı biliyorsunuz.

Hep kendi içine kapanık, daha mütevazı bir yaşam tarzı tercih etti. En son 2022 yılında 4 yıldır kendisinden 11 yaş küçük Ezgi Ayvalı ile aşk yaşadığını duymuştuk. Aşk serüvenleri boyunca yalnızca bir kez görüntülenen çift, 'evlilik yok' vurgusu yapmıştı.

Sonrası derin bir sessizlikti. Okan Yalabık'ı bir daha kimseciklerle duymadık, göremedik de.

Sonrası derin bir sessizlikti. Okan Yalabık'ı bir daha kimseciklerle duymadık, göremedik de.

Ta ki geçtiğimiz saatlerde Okan Yalabık yeni aşkını cümle aleme duyurana dek! Hiç alışık olmadığımız şekilde aşka gelen Okan Yalabık, sanıyoruz ki İstanbul'da yağan karın romantikliğine kapıldı!

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Sevgilisi ve köpeğinin karlar üstünde yatarken verdiği pozu paylaştı!

Sevgilisi ve köpeğinin karlar üstünde yatarken verdiği pozu paylaştı!

Arka fona da Özdemir Erdoğan'ın Gözlerim Bir Yerden Aşina Size şarkısını yerleştirdi... Fena düştü derken yalan atmıyoruz!

Bir küçük inceleme sonucunda fotoğraftaki hanımefendinin İlke Beyaz isimli bir iş kadını olduğu ortaya çıktı!

Bir küçük inceleme sonucunda fotoğraftaki hanımefendinin İlke Beyaz isimli bir iş kadını olduğu ortaya çıktı!

Figure isimli şirketin sahibi olan İlke Beyaz'ın geleneksel teknikleri modern tasarımla birleştirerek benzersiz parçalar yaratmaya odaklanan bir kilim markası olduğunu da öğrendik!

Ayrıca İlke hanım da Pargalı'sını paylaşmış hikayesinde, gözümüzden kaçmadı! Havada aşk kokusu var diyebilir miyiz? Hadi yorumlarda buluşalım!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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