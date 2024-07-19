Tarkan'dan Simge'ye Gülşen'den Emre Fel'e Bu Hafta Radyoları Fethedenler!
Tarkan'dan Simge'ye Gülşen'den Emre Fel'e Bu Hafta Radyoları Fethedenler!
Bir şarkının tutup tutmayacağını öğrenmek için sadece dijital müzik platformlarına bakmak yeterli değil. Radyolar günümüzde bir şarkının popüler olmasında hâlâ önemli bir paya sahip. Peki bu hafta kimler radyoların gözdesi olmayı başardı? İşte o isimler...
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'Kuantum 51' albümüyle karşımıza çıkan Megastar'ımız, biriciğimiz Tarkan'ın son albümünde her ne kadar 'Yo' bir tık daha ön planda olsa da 'Şerbetli' de bir o kadar derinden ve sağlam bir şekilde ilerliyor. Sözleri Günay Çoban'a ait şarkının beste ve aranjesi Turaç Berkay Özer'e ait.
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Icardi'ye gönderme olarak görülen "Ne zaman şimdi değilse?" diyerek adeta ateş eden Simge Sağın, bu dizeleri de barındıran şarkısı 'Önümüz Yaz'la yavaş yavaş tüm radyoların listesine girmeyi başardı bile! Sözü bu aralar dağıldığı konuşulan KÖFN grubundan Salman Tin'e ait olan şarkının bestesi Simge Sağın'a, aranjesi ise Ozan Bayraşa'ya ait.
Youtube'da 2 ay içinde 30 milyon rakamını deviren 'Sana El Pençe Durmam', Emre Fel'i geniş kitlelerle buluşturan şarkı oldu. Arabesk, pop ve rock öğelerini sentezleyen Emre Fel, bir önceki single'ı 'Senden Güzeli Mi Var'la yakaladığı çıkışı devam ettiriyor.
Söz-müzik Gülşen, düzenleme Ozan Çolakoğlu... Böylesine 'Bal' gibi bir şarkının tutmaması zaten söz konusu olamazdı! Gülşen, 'Lolipop'taki çıtayı daha da yükseğe taşıyarak sonunda ondan beklediğimiz şöyle 'Bangır Bangır' tadında bir yaz hit'iyle sadece radyoları değil kalpleri de fethetmiş durumda!
Doğu Swag ve Aleyna Tilki ortaklığı 'Bir Gün Ol Yerimde' çıkışının üstünden tam 7 ay geçse de hâlâ birçok radyonun A listesinde kendine yer bulmayı başarmış durumda.
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'Şerbetli' demişken 'Yo'yu es geçmek de olmaz. 'Kuantum 51'in çıkar çıkmaz ses getiren şarkısı 'Yo' son günlerde yerini biraz daha 'Şerbetli'ye bıraksa da hâlâ bolca çalmaya devam ediyor.
'Nefes' albümünün sürpriz hit'lerinden 'Yansıma', Derya Uluğ ve Asil Gök ikilisine aylardır rotasyon başarısı kazandırmış durumda!
Yoluna Sinan Akçıl şarkısı 'Karıştırıcam O Uykularını' ile devam eden Demet Akalın, D-Pop albümünden bir başka radyo hit'i çıkartamasa da bu şarkısı radyolarda çalmaya devam ediyor.
'Atmıyor Nabzım' henüz radyoların radarına pek de takılmamış olsa da Onurr şarkısı 'Lambalar' uzun bir süre sonra Ece Seçkin'e kaydadeğer bir radyo başarısı kazandırmış durumda.
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