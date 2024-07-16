Yeşil Işık Yaktı: Eurovision'da Azerbaycan'ı Temsil Etmeye Sıcak Bakan Aydilge "Gururla Temsil Ederim" Dedi

Türkiye 2013 yılından itibaren belki Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmıyor ama Türkiye'deki Eurovision hayranlarının sayısı her geçen gün daha da artıyor. Türkiye'den Eurovision şarkılarına olan ilgi özellikle de dijital müzik platformlarda daha da belirgin bir şekilde görülüyor. 'Kiralık Aşk' dizisinde çalan 'Sen misin İlacım?' şarkısıyla geniş kitlelerce tanınan Aydilge, Türkiye'den Eurovision açıklaması yapan son isim oldu.

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