Yeşil Işık Yaktı: Eurovision'da Azerbaycan'ı Temsil Etmeye Sıcak Bakan Aydilge "Gururla Temsil Ederim" Dedi
Yeşil Işık Yaktı: Eurovision'da Azerbaycan'ı Temsil Etmeye Sıcak Bakan Aydilge "Gururla Temsil Ederim" Dedi
Türkiye 2013 yılından itibaren belki Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmıyor ama Türkiye'deki Eurovision hayranlarının sayısı her geçen gün daha da artıyor. Türkiye'den Eurovision şarkılarına olan ilgi özellikle de dijital müzik platformlarda daha da belirgin bir şekilde görülüyor. 'Kiralık Aşk' dizisinde çalan 'Sen misin İlacım?' şarkısıyla geniş kitlelerce tanınan Aydilge, Türkiye'den Eurovision açıklaması yapan son isim oldu.
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Azerbaycan'da yayın yapan internet sitesi 'The56magazine'e röportaj veren Aydilge, Eurovision'da Azerbaycan'ı temsil etmeye sıcak bakacağını söyledi.
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13 Temmuz'da Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki bir müzik festivalinde sahne alan şarkıcı, verdiği röportajda Azerbaycan'dan teklif gelmesi halinde Eurovision'a katılabileceğini söyledi.
"Eurovision'a Azerbaycan adına katılmayı çok isterim" diyen Aydilge, şöyle devam etti: "Keşke olsa. Eğer Azerbaycan beni layık görürse büyük bir gururla temsil ederim. Çünkü bu da benim milletimdir."
"Azerbaycan müziğinde geleneksel müzik ile modern müziğin birlikteliğini görüyorum ve çok seviyorum" diyen Aydilge, "Azerbaycan ile Türkiye'yi hiçbir zaman birbirinden ayırmam" diye konuştu.
Benzer bir açıklama geçen yıl Edis'ten de gelmişti. Edis, "Azerbaycan'ı Eurovision'da temsil etmek ister misiniz?" sorusuna "Onur duyarım" yanıtını vermişti.
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