'Altın Çocuk'un Tatil Paylaşımları Sürüyor: Arda Güler Bu Defa Fenomen Ablasını Paylaştı!
'Altın Çocuk'un Tatil Paylaşımları Sürüyor: Arda Güler Bu Defa Fenomen Ablasını Paylaştı!
Euro 2024'teki performansı ve gizli liderliğiyle göz dolduran, Real Madrid'de forma giyse de şimdiden birçok başka takımın transfer listesine giren Arda Güler, geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle el ele görüntülenmişti. 'Altın Çocuk' lakaplı Arda Güler, bu defa fenomen ablasıyla çektiği pozla gündemde!
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'Euro 2024'te sükse yapan ve performansı Avrupa'da birçok spor gazetesi tarafından 'en iyi çıkış yapan futbolcu'lardan biri olarak değerlendirilen Arda Güler, tatil paylaşımlarına devam ediyor.
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Arda Güler bu kez ablası Nurgül Güler ile sosyal medyanın diline düştü. 1998 doğumlu sosyal medya fenomeni ablası son günlerde İspanyol basınının da dikkatini çekmişti.
Güzelliğiyle dikkat çeken Arda Güler'in ablası Nurgül Güler, paylaşımlarında sık sık genç yıldızı övgü yağmuruna tutuyor.
Nurgül Güler'in kardeşi için yaptığı şu paylaşımı çok konuşulmuştu: "Bir abla olarak bana yaşattığın gurur dolu tüm anlar için sana minnettarım. Her başında, her sevincinde daima yanında olacağım."
Arda'yı İspanya'da da yalnız bırakmayan Nurgül Güler'in kardeşiyle yaptığı paylaşımlar ise birçok kişinin sempatisini kazanmaya devam ediyor.
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Nurgül Güler, son olarak Instagram hesabından birlikte çekildikleri bir tatil pozunu paylaştı ve fotoğrafın altına "Canımın içi" notunu ekledi. Arda Güler ise bu paylaşımı takipçileriyle paylaşarak "Ablam" notunu ekledi ve kalp emojisi bıraktı.
Abla-kardeş birlikte çekildikleri fotoğraflara bir yenisini ekleyen Güler kardeşler, aralarındaki güçlü bağ ile kalpleri eritmeyi sürdürüyor...
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