'Altın Çocuk'un Tatil Paylaşımları Sürüyor: Arda Güler Bu Defa Fenomen Ablasını Paylaştı!

Euro 2024'teki performansı ve gizli liderliğiyle göz dolduran, Real Madrid'de forma giyse de şimdiden birçok başka takımın transfer listesine giren Arda Güler, geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle el ele görüntülenmişti. 'Altın Çocuk' lakaplı Arda Güler, bu defa fenomen ablasıyla çektiği pozla gündemde!