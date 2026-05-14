article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fransız Devinden İlginç Karar: Marsilya Tüm Futbolcularını Satılığa Çıkardı

Fransız Devinden İlginç Karar: Marsilya Tüm Futbolcularını Satılığa Çıkardı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
14.05.2026 - 17:46

Ligin son haftasına 6. sırada giren Marsilya, yaşadığı ekonomik darboğaz nedeniyle tüm oyuncularını satılık listesine koydu. FootMercato’nun haberine göre, 30 Haziran’a dek DNCG (Ulusal Finansal Denetim Kurulu) karşısında “ekonomik sürdürülebilirliğini” kanıtlaması gereken Marsilya, yeni transfer edilen oyuncularını bile elden çıkarmaya hazır.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fransa’nın en köklü kulüplerinin başında gelen Marsilya, bu sezon ligde hayal kırıklığı yaşadı.

Fransa’nın en köklü kulüplerinin başında gelen Marsilya, bu sezon ligde hayal kırıklığı yaşadı.

Şampiyonlar Ligi biletinin uzağında kalan Marsilya’da yaşanan ekonomik kriz ise ilginç bir kararı beraberinde getirdi. Fransız basınından FootMercato’nun haberine göre Marsilya, eşi benzeri görülmemiş bir “hayatta kalma” operasyonu yürütüyor. Köklü kulüp, 30 Haziran tarihine kadar mutlaka oyuncu satmak zorunda ve tüm kadro satış listesine yazıldı. Son dönemde transfer edilen oyuncular dahi listede yer aldı.

Marsilya yönetimi, tatmin edici tekliflerin yapılması hâlinde hangi oyuncu olduğuna bakmaksızın satış yapmaya hazır durumda.

Marsilya’nın satılığa çıkardığı futbolcular:

Marsilya’nın satılığa çıkardığı futbolcular:

  • Mason Greenwood (Forvet, 24)

  • Igor Paixão (Kanat, 25)

  • Amine Gouiri (Forvet, 26)

  • Quinten Timber (Orta saha, 24)

  • Nayef Aguerd (Stoper, 30)

  • Leonardo Balerdi (Stoper/Kaptan, 27)

  • Pierre-Emile Højbjerg (Orta saha, 30)

  • Pierre-Emerick Aubameyang (Forvet, 36)

  • Gerónimo Rulli (Kaleci, 33)

  • Emerson Palmieri (Sol bek, 31)

  • CJ Egan-Riley (Defans, 23)

  • Himad Abdelli (Orta saha, 26)

  • Tochukwu Nnadi (Orta saha, 22)

  • Bilal Nadir (Orta saha, 22)

  • Geoffrey Kondogbia (Orta saha, 33)

  • Jeffrey de Lange (Kaleci, 28)

  • Hamed Traore (Sol kanat, 26)

  • Jelle Van Neck (Kaleci, 22)

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın