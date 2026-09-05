Kameralar Tanımasın Diye "Dünyanın En Çirkin Gömleğini" Tasarladı
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Alman dijital sanatçı Simon Weckert’in hazırladığı rengârenk Hawaii gömleğinin dikkat çekici deseninin arkasından gözetim teknolojilerine yönelik bir deney çıktı. “Digital Camouflage” adı verilen gömlek, yapay zeka destekli kameraların insan algılama sistemlerini şaşırtmak amacıyla tasarlandı. İnsanların kolayca görebildiği kullanıcı, yapılan denemelerde yazılım tarafından “insan” olarak işaretlenmeyebiliyor.
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Gömleğin "çirkin" desenini yapay zeka hazırladı
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Kamera görüntülüyor ancak yazılım insan olarak işaretlemiyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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