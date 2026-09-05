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Kameralar Tanımasın Diye "Dünyanın En Çirkin Gömleğini" Tasarladı

Kameralar Tanımasın Diye "Dünyanın En Çirkin Gömleğini" Tasarladı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
05.09.2026 - 12:08
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Alman dijital sanatçı Simon Weckert’in hazırladığı rengârenk Hawaii gömleğinin dikkat çekici deseninin arkasından gözetim teknolojilerine yönelik bir deney çıktı. “Digital Camouflage” adı verilen gömlek, yapay zeka destekli kameraların insan algılama sistemlerini şaşırtmak amacıyla tasarlandı. İnsanların kolayca görebildiği kullanıcı, yapılan denemelerde yazılım tarafından “insan” olarak işaretlenmeyebiliyor.

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Gömleğin "çirkin" desenini yapay zeka hazırladı

Gömleğin "çirkin" desenini yapay zeka hazırladı

Pembe, turuncu ve yeşil tonların düzensiz biçimde birleştiği gömlek ilk bakışta yalnızca abartılı bir Hawaii gömleğini andırıyor. Weckert ise desenin rastgele hazırlanmadığını, yapay zekalı nesne algılama sistemlerinin insan vücudunu tanırken aradığı görsel ipuçlarını bozmak üzere geliştirildiğini belirtiyor.

Bu sistemler insanın ne olduğunu gerçek anlamda bilmiyor; eğitimlerinde gördükleri milyonlarca görüntüden kenarlar, dokular, baş ve omuz biçimi, uzuvların gövdeye oranı gibi istatistiksel örüntüler çıkarıyor. Gömlekteki yoğun renk ve biçimler de vücudun bütünlüğünü yazılım açısından parçalamayı amaçlıyor.

Desen hazırlanırken yapay zekanın kendisinden yararlanıldı. Farklı desenler algılama sistemine gösterildi, yazılımın kullanıcıyı insan olarak tanıma güveni ölçüldü ve desen sonuç zayıflayana kadar tekrar tekrar değiştirildi. “Dünyanın en çirkin Hawaii gömleği” benzetmesinin arkasında bu hesaplı karmaşa bulunuyor.

Kamera görüntülüyor ancak yazılım insan olarak işaretlemiyor

Kamera görüntülüyor ancak yazılım insan olarak işaretlemiyor

Gömlek Berlin’deki Kottbusser Tor meydanında yapılan bir gösterimde denendi. Kullanılan açık kaynaklı YOLO nesne algılama sistemi çevredeki yayaları “person” etiketiyle işaretlerken gömleği giyen Weckert’i bazı görüntülerde algılayamadı.

Buradaki yöntem yüz tanıma sistemini doğrudan engellemiyor. Amaç, kameranın görüntüsünü kapatmak yerine görüntüyü inceleyen yazılımın kadrajda bir insan bulunduğunu fark etmesini zorlaştırmak. Kullanıcı bu nedenle çevresindeki insanlara ve kameranın ham görüntüsüne karşı görünmez hâle gelmiyor.

Weckert de gömleğin her kamera, yazılım, açı ve ışık koşulunda çalışacağına dair garanti vermiyor. Denemeler genel amaçlı bir nesne algılama modeliyle yapıldı ve herhangi bir resmi gözetim sisteminin aynı tepkiyi vereceği kanıtlanmadı. Tasarımın asıl amacı, yapay zekalı gözetimin sınırlarını ve mahremiyet üzerindeki etkisini görünür kılmak.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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