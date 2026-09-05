Kameralar Tanımasın Diye "Dünyanın En Çirkin Gömleğini" Tasarladı

Pembe, turuncu ve yeşil tonların düzensiz biçimde birleştiği gömlek ilk bakışta yalnızca abartılı bir Hawaii gömleğini andırıyor. Weckert ise desenin rastgele hazırlanmadığını, yapay zekalı nesne algılama sistemlerinin insan vücudunu tanırken aradığı görsel ipuçlarını bozmak üzere geliştirildiğini belirtiyor.

Bu sistemler insanın ne olduğunu gerçek anlamda bilmiyor; eğitimlerinde gördükleri milyonlarca görüntüden kenarlar, dokular, baş ve omuz biçimi, uzuvların gövdeye oranı gibi istatistiksel örüntüler çıkarıyor. Gömlekteki yoğun renk ve biçimler de vücudun bütünlüğünü yazılım açısından parçalamayı amaçlıyor.

Desen hazırlanırken yapay zekanın kendisinden yararlanıldı. Farklı desenler algılama sistemine gösterildi, yazılımın kullanıcıyı insan olarak tanıma güveni ölçüldü ve desen sonuç zayıflayana kadar tekrar tekrar değiştirildi. “Dünyanın en çirkin Hawaii gömleği” benzetmesinin arkasında bu hesaplı karmaşa bulunuyor.