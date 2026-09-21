Soner Arıca Kadir İnanır'ın Neyi Oluyor? Soner Arıca Kadir İnanır'ın Yeğeni mi?

Soner Arıca 5 Şubat 1966 yılında Ordu’nun Fatsa ilçesinde dünyaya geldi. 7 çocuklu ailenin son üyesi olan Soner Arıca, 6 yaşında şeker hastalığı nedeniyle babasını kaybetti. İlkokulu Fatsa'da, Sakarya ve Dumlupınar İlkokullarında okudu. Ortaöğrenimini Fatsa Ortaokulunda tamamladıktan sonra Şişli Kolejinde lise eğitimini yapmak üzere İstanbul'a geldi. Lise eğitiminden sonra Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünü kazandı. Aynı zamanda, teknik direktör Erdoğan Arıca'nın ve oyuncu Levent İnanır'ın kardeşi ve Türk sinemasının usta oyuncusu Kadir İnanır'ın yeğenidir. 1986 yılında profesyonel mankenlik hayatına başladı. 5 yıl mankenlik yaptı. Mankenlik yaparken, bir reklam ajansında casting sorumlusu ve prodüksiyon asistanı olarak görev aldı. Müzik hayatına atıldığı 1992 yılında mankenlik mesleğini tamamen bıraktı.