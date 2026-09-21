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Soner Arıca Kadir İnanır'ın Neyi Oluyor? Soner Arıca Kadir İnanır'ın Yeğeni mi?

Soner Arıca Kadir İnanır'ın Neyi Oluyor? Soner Arıca Kadir İnanır'ın Yeğeni mi?

Magazin Yeşilçam Kadir İnanır
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
21.09.2026 - 11:06
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Kadir İnanır'ın 26 Haziran 2026'daki vefatının ardından başlayan miras tartışması, usta oyuncunun aile bağlarını yeniden gündeme taşıdı. Son olarak ünlü şarkıcı Soner Arıca'nın Kadir İnanır'ın miras tartışmalarından uzak kaldığı belirtilirken iki isim arasında bilinmeyen detay ortaya çıktı. Soner Arıca Kadir İnanır'ın neyi oluyor, yeğeni mi? İşte ayrıntılar!

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Soner Arıca, Kadir İnanır'ın neyi oluyor?

Soner Arıca, Kadir İnanır'ın neyi oluyor?

Soner Arıca ile Kadir İnanır arasındaki bağ, doğrudan kan bağına dayanıyor. Sanatçının annesi Altun Arıca, usta oyuncu Kadir İnanır'ın ablası; bu da Kadir İnanır'ı Soner Arıca'nın dayısı yapıyor. Yani 'Soner Arıca Kadir İnanır'ın neyi oluyor?' sorusunun net yanıtı, sanatçının ünlü oyuncunun yeğeni olduğu.

Akrabalık, sanat çevrelerinde uzun süredir biliniyordu ancak geniş kitlelerin gündemine Kadir İnanır'ın 26 Haziran 2026'da 77 yaşında hayatını kaybetmesiyle birlikte girdi. İnanır'ın miras tartışması devam ederken yeğenleri usta oyuncunun mirasında hak iddia etmişti.

Son olarak Soner Arıca, tek başına bir kafede görüntülenirken 'Miras tartışmalarından uzak kaldı' yorumu yapılmıştı.

Soner Arıca kimdir?

Soner Arıca kimdir?

Soner Arıca 5 Şubat 1966 yılında Ordu’nun Fatsa ilçesinde dünyaya geldi. 7 çocuklu ailenin son üyesi olan Soner Arıca,  6 yaşında şeker hastalığı nedeniyle babasını kaybetti. İlkokulu Fatsa'da, Sakarya ve Dumlupınar İlkokullarında okudu. Ortaöğrenimini Fatsa Ortaokulunda tamamladıktan sonra Şişli Kolejinde lise eğitimini yapmak üzere İstanbul'a geldi. Lise eğitiminden sonra Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünü kazandı. Aynı zamanda, teknik direktör Erdoğan Arıca'nın ve oyuncu Levent İnanır'ın kardeşi ve Türk sinemasının usta oyuncusu Kadir İnanır'ın yeğenidir. 1986 yılında profesyonel mankenlik hayatına başladı. 5 yıl mankenlik yaptı. Mankenlik yaparken, bir reklam ajansında casting sorumlusu ve prodüksiyon asistanı olarak görev aldı. Müzik hayatına atıldığı 1992 yılında mankenlik mesleğini tamamen bıraktı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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