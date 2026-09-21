Soner Arıca Kadir İnanır'ın Neyi Oluyor? Soner Arıca Kadir İnanır'ın Yeğeni mi?
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Kadir İnanır'ın 26 Haziran 2026'daki vefatının ardından başlayan miras tartışması, usta oyuncunun aile bağlarını yeniden gündeme taşıdı. Son olarak ünlü şarkıcı Soner Arıca'nın Kadir İnanır'ın miras tartışmalarından uzak kaldığı belirtilirken iki isim arasında bilinmeyen detay ortaya çıktı. Soner Arıca Kadir İnanır'ın neyi oluyor, yeğeni mi? İşte ayrıntılar!
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Soner Arıca, Kadir İnanır'ın neyi oluyor?
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Soner Arıca kimdir?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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