Herkesin Merakla Beklediği Xiaomi 18 Pro Serisi İçin Tanıtım Tarihi Netleşti

Xiaomi'nin resmi duyurusuna göre etkinlik Çin saatiyle 19.00'da başlayacak ve marka bu yeni seriyi 'Full Upgrade' sloganıyla tanıtıyor. Lansman tarihinin, Qualcomm'un 22-24 Eylül tarihleri arasında düzenleyeceği Snapdragon Summit ile çakışması dikkat çekiyor; bu nedenle Xiaomi 18 Pro serisinin yeni nesil 2 nanometre GAA mimarili amiral gemisi platformuyla, yani beklenen adıyla Snapdragon 8 Elite Gen 6 ile gelmesi öngörülüyor. Seride Xiaomi 18 Pro ve Xiaomi 18 Pro Max olmak üzere iki model bulunacak.