Herkesin Merakla Beklediği Xiaomi 18 Pro Serisi İçin Tanıtım Tarihi Netleşti
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Akıllı telefon dünyasının en çok konuşulan üreticilerinden Xiaomi, aylardır merakla beklenen yeni amiral gemisi serisinin tanıtım tarihini resmen açıkladı. Xiaomi 18 Pro ve Xiaomi 18 Pro Max, 23 Eylül 2026 Çarşamba günü Çin'de düzenlenecek bir etkinlikle tanıtılacak. Seride 2 nanometre mimarili yeni işlemciden çift 200 megapiksellik Leica kameraya, dev bataryadan yapay zeka destekli arka ekrana kadar pek çok yenilik bulunuyor.
Kaynak: WEBTEKNO
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Xiaomi, Yeni Amiral Gemisi Serisini 'Full Upgrade' Sloganıyla Tanıttı ve Etkinliğin 23 Eylül Çarşamba Günü Saat 19.00'da Başlayacağını Duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Xiaomi, 18 Pro Serisinin Beş Temel Özelliğini Lansman Öncesi Resmen Doğruladı.
Serinin Tasarımı Aylar Önce Sızan İlk Render Görselleriyle Ortaya Çıkmıştı.
Sızan Gerçek Görüntüler, Arka Kameraların Artık İkincil Ekranla Aynı Hizada Olduğunu Gösterdi.
Cihazın Yan Yüzüne Eklenen Fiziksel Yapay Zeka Tuşu Dikkat Çekti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın