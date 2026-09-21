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Herkesin Merakla Beklediği Xiaomi 18 Pro Serisi İçin Tanıtım Tarihi Netleşti

Herkesin Merakla Beklediği Xiaomi 18 Pro Serisi İçin Tanıtım Tarihi Netleşti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.09.2026 - 11:28
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Akıllı telefon dünyasının en çok konuşulan üreticilerinden Xiaomi, aylardır merakla beklenen yeni amiral gemisi serisinin tanıtım tarihini resmen açıkladı. Xiaomi 18 Pro ve Xiaomi 18 Pro Max, 23 Eylül 2026 Çarşamba günü Çin'de düzenlenecek bir etkinlikle tanıtılacak. Seride 2 nanometre mimarili yeni işlemciden çift 200 megapiksellik Leica kameraya, dev bataryadan yapay zeka destekli arka ekrana kadar pek çok yenilik bulunuyor. 

Kaynak: WEBTEKNO

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Xiaomi, Yeni Amiral Gemisi Serisini 'Full Upgrade' Sloganıyla Tanıttı ve Etkinliğin 23 Eylül Çarşamba Günü Saat 19.00'da Başlayacağını Duyurdu.

Xiaomi, Yeni Amiral Gemisi Serisini 'Full Upgrade' Sloganıyla Tanıttı ve Etkinliğin 23 Eylül Çarşamba Günü Saat 19.00'da Başlayacağını Duyurdu.

Xiaomi'nin resmi duyurusuna göre etkinlik Çin saatiyle 19.00'da başlayacak ve marka bu yeni seriyi 'Full Upgrade' sloganıyla tanıtıyor. Lansman tarihinin, Qualcomm'un 22-24 Eylül tarihleri arasında düzenleyeceği Snapdragon Summit ile çakışması dikkat çekiyor; bu nedenle Xiaomi 18 Pro serisinin yeni nesil 2 nanometre GAA mimarili amiral gemisi platformuyla, yani beklenen adıyla Snapdragon 8 Elite Gen 6 ile gelmesi öngörülüyor. Seride Xiaomi 18 Pro ve Xiaomi 18 Pro Max olmak üzere iki model bulunacak.

Xiaomi, 18 Pro Serisinin Beş Temel Özelliğini Lansman Öncesi Resmen Doğruladı.

Xiaomi, 18 Pro Serisinin Beş Temel Özelliğini Lansman Öncesi Resmen Doğruladı.

Gizmochina'nın haberine göre Xiaomi, lansman öncesinde serinin beş temel özelliğini resmen doğruladı. Kamera tarafında biri ana kamera diğeri periskop telefoto olmak üzere iki adet 200 megapiksellik Leica sensörü kullanılacak; ana sensörde zorlu ışık koşullarında dinamik aralığı artıran LOFIC teknolojisi de yer alıyor. Ekranda CSOT TCL üretimi M11 Süper Piksel Real RGB OLED panel tercih edildi ve çerçeveler yalnızca 0,99 milimetreye indirilerek rekor bir incelik seviyesine ulaşıldı. Batarya tarafında yüzde 32 silikon içerikli GSR VIII hücre teknolojisi sayesinde Xiaomi 18 Pro 7.000 mAh, Xiaomi 18 Pro Max ise 8.500 mAh kapasiteye çıkıyor.

Serinin Tasarımı Aylar Önce Sızan İlk Render Görselleriyle Ortaya Çıkmıştı.

Serinin Tasarımı Aylar Önce Sızan İlk Render Görselleriyle Ortaya Çıkmıştı.

Xiaomi 18 Pro'nun tasarımı aslında lansmandan aylar önce, Nisan 2026'da sızan ilk render görselleriyle gündeme gelmişti. Bu ilk sızıntılarda serinin önceki nesillerde de bulunan geniş kamera platosunu ve arka yüzeye entegre ikincil ekranı koruduğu görülüyordu. Ancak o dönemki görsellerde kameraların arka ekrana göre daha kabarık durduğu, aradaki kot farkının belirgin olduğu dikkat çekiyordu.

Sızan Gerçek Görüntüler, Arka Kameraların Artık İkincil Ekranla Aynı Hizada Olduğunu Gösterdi.

Sızan Gerçek Görüntüler, Arka Kameraların Artık İkincil Ekranla Aynı Hizada Olduğunu Gösterdi.

Eylül ayı başında ortaya çıkan gerçek hayat fotoğrafları ise tasarımda önemli bir değişikliği doğruladı. Xiaomi 17 Pro'da kameralar arka ekrandan daha yüksekte dururken, Xiaomi 18 Pro'da kamera modülü ile ikincil ekranın artık aynı hizaya getirildiği görülüyor. Bu değişiklik sayesinde cihazın arka yüzeyinin önceki nesle kıyasla daha sade ve bütünlüklü bir görünüme kavuştuğu belirtiliyor.

Cihazın Yan Yüzüne Eklenen Fiziksel Yapay Zeka Tuşu Dikkat Çekti.

Cihazın Yan Yüzüne Eklenen Fiziksel Yapay Zeka Tuşu Dikkat Çekti.

Serinin en dikkat çekici yeniliklerinden biri de cihazın yan yüzüne eklenen fiziksel yapay zeka tuşu oldu. Tek dokunuşla farklı bağlamlarda yapay zeka destekli özelliklere hızlı erişim sağlayan bu tuş, önceki nesillerde daha sınırlı işlevlere sahip olan arka ekranın yapay zeka desteğiyle genişletilmesiyle birlikte geliyor. Xiaomi 18 Pro ve Pro Max modellerinin küresel pazarlara, Aralık 2026 ile 2027'nin ilk aylarına denk gelecek bir tarihte gelmesi bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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