article/comments
article/share
Haberler
Gündem
1.070 Kişiye Usulsüz Türk Vatandaşlığı! 30 Şirkette Kayyum Atandı, 72 Kişi Gözaltında

1.070 Kişiye Usulsüz Türk Vatandaşlığı! 30 Şirkette Kayyum Atandı, 72 Kişi Gözaltında

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.09.2026 - 10:35
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, usulsüz vatandaşlık soruşturması kapsamında ikinci dalga operasyonunun gerçekleştirildiğini duyurdu. Bu kapsamda 1.070 kişiye usulsüz Türk vatandaşlığının verildiğini belirten Bakan Gürlek, 2.011 taşınmaza tedbir, 30 şirketede kayyım atandığını belirtirken 72 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Akın Gürlek’in açıklaması şu şekilde:

Akın Gürlek’in açıklaması şu şekilde:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; vatandaşlık hukukunu istismar eden, kamu kurumlarını yanıltarak haksız menfaat sağlayan ve sahtecilik yöntemlerine başvuran yapılara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzce, muvazaalı gayrimenkul satışları üzerinden usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandırılmasına yönelik yürütülen soruşturmanın ikinci dalga operasyonu bu sabah gerçekleştirilmiştir.

İlk dalgada 'Babacan İnşaat' bağlantılı işlemler mercek altına alınmış; düşük bedelli gayrimenkullerin gerçeğe aykırı yüksek bedelli ekspertiz raporlarıyla satıldığı ve 687 kişinin usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandığı tespit edilerek vatandaşlıklarının iptaline yönelik süreç başlatılmıştı.

İkinci dalgada ise 'Gül İnşaat AŞ, Beyaz İnşaat ve LİV İnşaat' üzerinden gerçekleştirilen gayrimenkul satışları incelenmiş; bu kapsamda 734 yabancı uyruklu şahsa yapılan satışlar değerlendirilmiş, 274 satış işleminin muvazaalı olduğu tespit edilmiştir.

Yapılan incelemelerde, söz konusu işlemler sonucunda aile bireyleriyle birlikte 1.070 kişinin usulsüz yollarla Türk vatandaşlığı edindiği, 11 kişinin ise vatandaşlık edinme sürecinin devam ettiği belirlenmiştir. Ayrıca 3,5 milyar TL'yi aşkın tutardaki işlemin muvazaalı şekilde gerçekleştirildiği anlaşılmıştır.

Bu sabah gerçekleştirilen operasyonda 88 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmış; 72 şüpheli gözaltına alınmıştır. Şüphelilere ait adresler ve şirketlerde dijital materyallere el konulmuştur. 2.011 taşınmaz, bir otel, 86 motorlu araç, 2 yat ve 42 banka hesabı hakkında tedbir uygulanmış; 30 şirkete el konularak kayyum atanmıştır.

Usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandığı tespit edilen kişilerin vatandaşlıklarının iptaline yönelik gerekli idari süreç başlatılmıştır.

Bu önemli soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, operasyonu başarıyla gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzü ve süreçte görev alan tüm kamu görevlilerimizi tebrik ediyorum.

Kamu zararının ortaya çıkarılması, suçtan elde edilen kazancın izinin sonuna kadar sürülmesi ve vatandaşlık hukukumuzun korunması için hukukun bütün imkânları kararlılıkla kullanılacaktır.”

Operasyondan görüntüler:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın