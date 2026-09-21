1.070 Kişiye Usulsüz Türk Vatandaşlığı! 30 Şirkette Kayyum Atandı, 72 Kişi Gözaltında
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Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, usulsüz vatandaşlık soruşturması kapsamında ikinci dalga operasyonunun gerçekleştirildiğini duyurdu. Bu kapsamda 1.070 kişiye usulsüz Türk vatandaşlığının verildiğini belirten Bakan Gürlek, 2.011 taşınmaza tedbir, 30 şirketede kayyım atandığını belirtirken 72 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
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Akın Gürlek’in açıklaması şu şekilde:
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Operasyondan görüntüler:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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