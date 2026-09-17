Sevgili Oğlak, bugün yöneticiniz Satürn'ün Merkür'e karşıt açı yapması ilişkinizde tam size göre bir hava yaratıyor; partnerinizle geleceğe dair ciddi bir konuşma yapmak size doğal gelse de, partnerinizin bu ağırlığa hazır olup olmadığını gözetmeniz gerekiyor. Dengeyi bulursanız bugün önemli bir adım atabilirsiniz.

Ciddiyetiniz, tanıştığınız kişide beklediğinizden fazla ilgi uyandırabilir; yüzeysel bir flörtten sıkılan biri, bekar Oğlakların bu ağırbaşlı tavrını tam da aradığı şey olarak görebilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…