Sevgili Oğlak, ilişkin varsa gelecekte yapmak istediğin bir planı bugün sevdiğin kişiyle paylaşabilirsin. Eğitim, seyahat ya da başka bir şehirle ilgili bu fikir onun hayatını da etkileyecekse verilmiş bir karar gibi anlatma. Fikrini ortaya koyduktan sonra aynı gün cevap vermesini de bekleme; onun da planı kendi tarafından değerlendirmesine biraz zaman tanı.

Bekarsan başka şehirde yaşayan ya da hayat düzeni senden oldukça farklı olan biriyle iletişimin varsa bugün büyük ve abartılı cümleler duyabilirsin. Merkür-Neptün karşıtlığında gelecekten konuşmak kolay gelebilir; bu yüzden “Gelirim, yaparız, mutlaka görüşürüz” sözlerinin seni hemen bir beklentiye sokmasına izin verme. Takvime giren bir tarih olduğunda o planı ciddiye alırsın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…