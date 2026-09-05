Sevgili Oğlak, sevgilin senden daha fazla zaman ayırmanı isterken senin kafanda yapılması gereken işler olabilir. “Vaktim yok” deyip geçmek yerine ona gerçekçi bir zaman ver; örneğin “akşam sekizden sonra seninleyim” demek belirsiz bir sözden daha anlamlı olur. Sonra da o saatte işi gerçekten kapat.

Bekarsan sana ilgisini saklamayan biriyle karşılaşabilirsin. Sen de onu merak ediyorsan sürekli mesafeyi korumaya çalışmak yerine bir kahve içmeyi kabul edebilirsin; biriyle görüşmek hemen ilişkiye başlamak anlamına gelmez. Onu gerçekten tanımadan ne düşündüğünü bilmen de zor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…