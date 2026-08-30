Sevgili Oğlak, yöneticin Satürn bugün ev alanından Jüpiter ile üçgen kuruyor. Bu açı, ilişkideki somut adımları destekliyor. İlişkin varsa, belki aynı evi paylaşmak, belki de geleceğe dair önemli bir karar bugün konuşulabilir. Sen sevgiyi zaten kurduğun düzenle gösterirsin; bugün bu dilin tam karşılığını buluyor. Konuşacağınız konunun etkisi uzun sürebileceği için acele etmemelisin.

Bekarsan, hayatı yerli yerinde olan biri bugün sana güven veriyor. Heyecan verici ama belirsiz insanlar artık seni yormaya başladı. Bu tercihini sıkıcı bulma, senin için asıl çekici olan zaten istikrar. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…