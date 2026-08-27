Sevgili Oğlak, konuşulması ertelenen bir mesele artık daha fazla içinde kalmayabilir. İletişim alanında yaşanan Balık Dolunayı ve parçalı Ay tutulması, ilişkin varsa uzun zamandır konuşmadığınız bir konuyu masaya getiriyor. Üstelik sabahki Merkür-Uranüs karesi bunu hazırlıksız bir anda başlatabilir; bu kez konuyu kapatmaya çalışmak yerine neyin sizi buraya getirdiğini sakince konuşmanız daha iyi olabilir.

Bekarsan, bir mesaj ya da sıradan başlayan bir sohbet dikkatini çekebilir. Hemen cevap vermek zorunda değilsin; önce karşındaki kişinin tavrına ve sohbetin sende nasıl bir his bıraktığına bak. Karşılıklı merak varsa iletişim zaten kendiliğinden devam eder. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…