Sevgili Oğlak, sabah Güneş ile Neptün arasındaki açı ilişkilerde belirsizliğe karşı tahammülünü azaltabilir. İlişkin varsa, cevabını alamadığın bir konu kafanda gereğinden fazla büyüyebilir. Gece Ay’ın iletişim alanına geçmesi ise konuşmayı kolaylaştırıyor. Uzun zamandır ertelenen mesele varsa “Sonra konuşuruz.” demek yerine bu kez gerçekten birkaç dakika ayır. Kafanda kurmaktan daha rahatlatıcı olabilir.

Bekarsan, Ay’ın iletişim alanına geçmesi mesajlaşmaları ve sohbetleri hareketlendiriyor. Sıradan başlayan bir konuşma daha kişisel bir hale gelebilir. Karşılıklı ilgi varsa bunu anlaman zaten çok uzun sürmeyecektir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…