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Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Oğlak Burcu chevron-right-grey 14 Eylül - 20 Eylül Oğlak Burcu Haftalık Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
14 - 20 Eylül 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
13.09.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Oğlak ve yükselen Oğlak burçları 14 Eylül - 20 Eylül haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 14 Eylül - 20 Eylül haftan nasıl geçecek? Bu hafta Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor?

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bu hafta eğitim, seyahat, resmi işlemler veya meslekte ilerlemek için alınmak istenen bir belge öne çıkabilir. Güneş–Mars sekstili kurs kaydı, sınav başvurusu ya da uzun süredir düşünülen bir yolculuk için ilk adımı kolaylaştırabilir. Cuma günü kariyer ile ev arasında bir karar gündeme gelebilir; işte istenen yeni sorumluluğun geçici mi kalıcı mı olduğunu öğrenmeden bütün düzeni değiştirmemek daha doğru olabilir.

Para tarafında eğitim veya seyahat için beklenenden fazla yan gider çıkabilir. Kayıt ücretine kitap, belge, yol veya konaklama eklendiğinde toplam rakam değişebilir. Arkadaş çevresiyle yapılacak pahalı bir programa yalnızca herkes katılıyor diye bütçede yer açmak gerekmeyebilir.

Peki ya aşk? İlişkin varsa gelecekle ilgili eğitim, seyahat ya da şehir değişikliği planı bu hafta konuşulabilir. Bu fikir bir taraf için uzun süredir düşünülmüş olsa bile diğer taraf ilk kez duyuyor olabilir; karar vermeden önce birlikte değerlendirmek daha sağlıklı olabilir. Bekarsan başka şehirde yaşayan biriyle iletişim varsa verilen sözlerden çok planların gerçekten uygulanıp uygulanmadığına bakmak daha açıklayıcı olabilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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