Sevgili Oğlak, bu hafta eğitim, seyahat, resmi işlemler veya meslekte ilerlemek için alınmak istenen bir belge öne çıkabilir. Güneş–Mars sekstili kurs kaydı, sınav başvurusu ya da uzun süredir düşünülen bir yolculuk için ilk adımı kolaylaştırabilir. Cuma günü kariyer ile ev arasında bir karar gündeme gelebilir; işte istenen yeni sorumluluğun geçici mi kalıcı mı olduğunu öğrenmeden bütün düzeni değiştirmemek daha doğru olabilir.

Para tarafında eğitim veya seyahat için beklenenden fazla yan gider çıkabilir. Kayıt ücretine kitap, belge, yol veya konaklama eklendiğinde toplam rakam değişebilir. Arkadaş çevresiyle yapılacak pahalı bir programa yalnızca herkes katılıyor diye bütçede yer açmak gerekmeyebilir.

Peki ya aşk? İlişkin varsa gelecekle ilgili eğitim, seyahat ya da şehir değişikliği planı bu hafta konuşulabilir. Bu fikir bir taraf için uzun süredir düşünülmüş olsa bile diğer taraf ilk kez duyuyor olabilir; karar vermeden önce birlikte değerlendirmek daha sağlıklı olabilir. Bekarsan başka şehirde yaşayan biriyle iletişim varsa verilen sözlerden çok planların gerçekten uygulanıp uygulanmadığına bakmak daha açıklayıcı olabilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…