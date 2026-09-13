Sevgili Oğlak, bu hafta Satürn kemikler, eklemler ve dizlerinize dair bir hatırlatma yapıyor. 14-20 Eylül aralığında uzun süre ayakta kalmak ya da her zamankinden fazla çalışmak diz ve bel bölgenizde tutulmaya yol açabilir. Sorumluluk yükünüzü omuzlarınızda taşıma alışkanlığınız bu hafta fiziksel bir gerginliğe dönüşebilir; kısa molalar vermek büyük fark yaratacak. Dişleriniz ve cildiniz de bu dönemde biraz daha kırılgan olabilir, düzenli bakımı aksatmayın. Disiplinli yapınız sağlığınız için de bir avantaj: küçük ama sürdürülebilir bir egzersiz rutini bu hafta başlatırsanız, uzun vadede en çok işe yarayan adım bu olacak.

Gelecek hafta görüşmek üzere sağlıkla kal…