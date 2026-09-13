Sevgili Oğlak, bu hafta Satürn yıllardır attığınız temkinli adımların meyvesini vermeye başladığını gösteriyor. 14-20 Eylül aralığında kariyerinizde somut bir ilerleme, belki de sorumluluk artışıyla gelen bir gelir artışı söz konusu olabilir. Tutumlu yapınız bu hafta size güven verse de, kendinize yatırım yapmaktan çekinmeyin; bir eğitim ya da araç-gereç masrafı uzun vadede kazandıracak. Otorite figürleriyle ilişkileriniz finansal fırsatlar açısından bu hafta belirleyici olabilir. Sabrınız ve disiplininiz, hızlı ama kalıcı olmayan kazançlardan çok daha değerli bir temel kuruyor.

Gelecek hafta görüşünceye kadar şans seninle olsun…