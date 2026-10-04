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Oğlak Burcu right-white
5 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
04.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 5 Ekim Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 5 Ekim Pazartesi günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Ay'ın Aslan'da Mars'la kavuşması işinde biraz daha görünür olmanı, sesini yükseltmeni istiyor; bu senin doğana aykırı gelse de bugün işe yarayabilir. Sabahki yumuşak açı bu adımı rahat atmana yardımcı oluyor. Öğleden sonra Merkür ve Venüs'ün Akrep'ten kurduğu gergin açı bir toplantıda ya da yazışmada karışıklık yaratabilir; sabırlı olmak gerekiyor. Akşama doğru yöneticin Satürn'ün Ay'la kurduğu destekleyici açı, gün boyunca biriken emeğin karşılığını almanı sağlıyor; bu senin için günün en güçlü anı.

Maddi olarak Venüs'ün retrosu eski bir yatırımı ya da birikimi yeniden değerlendirmene neden oluyor. Öğleden sonraki gerginlik bir ödeme gecikmesiyle kendini gösterebilir; panik yapmadan takip etmek yeterli. Akşam saatlerinde Satürn'ün desteğiyle bütçen konusunda kendini güvende hissediyorsun.

Gelelim aşka. Oğlak'ın ilişkisi varsa, partnerine bugün ne kadar değer verdiğini göstermek için küçük bir jest yapabilir. İş çevresinden ciddi bir tanışıklık bugün kapını çalabilir, özellikle bekarsan; Venüs'ün retrosu geçmişte bıraktığı bir bağı da hatırlatabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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