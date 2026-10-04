Sevgili Oğlak, Ay'ın Aslan'da Mars'la kavuşması işinde biraz daha görünür olmanı, sesini yükseltmeni istiyor; bu senin doğana aykırı gelse de bugün işe yarayabilir. Sabahki yumuşak açı bu adımı rahat atmana yardımcı oluyor. Öğleden sonra Merkür ve Venüs'ün Akrep'ten kurduğu gergin açı bir toplantıda ya da yazışmada karışıklık yaratabilir; sabırlı olmak gerekiyor. Akşama doğru yöneticin Satürn'ün Ay'la kurduğu destekleyici açı, gün boyunca biriken emeğin karşılığını almanı sağlıyor; bu senin için günün en güçlü anı.

Maddi olarak Venüs'ün retrosu eski bir yatırımı ya da birikimi yeniden değerlendirmene neden oluyor. Öğleden sonraki gerginlik bir ödeme gecikmesiyle kendini gösterebilir; panik yapmadan takip etmek yeterli. Akşam saatlerinde Satürn'ün desteğiyle bütçen konusunda kendini güvende hissediyorsun.

Gelelim aşka. Oğlak'ın ilişkisi varsa, partnerine bugün ne kadar değer verdiğini göstermek için küçük bir jest yapabilir. İş çevresinden ciddi bir tanışıklık bugün kapını çalabilir, özellikle bekarsan; Venüs'ün retrosu geçmişte bıraktığı bir bağı da hatırlatabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…