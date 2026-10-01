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Oğlak Burcu right-white
2 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
C P P S Ç P Cuma
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
01.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 2 Ekim Cuma gününüz nasıl geçecek? 2 Ekim Cuma günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, ekip içinde kaynakların nasıl paylaşılacağı konusunda bugün görüş ayrılığı çıkabilir. Arkadaşlık ve ekip alanındaki Merkür, Mars'la kare açı yapıyor; bütçe, yetki ya da iş bölümü konuşulurken sakin kalman seni daha güçlü kılar. Ay çalışma alanında boşlukta ilerlediği için rutin işlerini halletmek verimli olur ama yeni bir sorumluluk üstlenmek için doğru gün değil.

Maddi olarak para alanındaki Plüton, Merkür'le gerildiği için birisi seni finansal bir karara zorlayabilir. Vergi, kredi ya da borç konularında baskı altında imza atma; önce danış.

Peki ya aşk? Gece Ay ilişki alanına, Yengeç'e geçiyor ve partnerine olan ihtiyacın artıyor. Günün yorgunluğunu atarken ona sarılmak ya da birlikte sessiz bir akşam geçirmek iyi gelir. Kalbin boşsa arkadaş çevrende biri Venüs'ün etkisiyle dikkatini çekebilir; ama acele etme, bu ilginin olgunlaşması zaman alacak.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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