Sevgili Oğlak, ekip içinde kaynakların nasıl paylaşılacağı konusunda bugün görüş ayrılığı çıkabilir. Arkadaşlık ve ekip alanındaki Merkür, Mars'la kare açı yapıyor; bütçe, yetki ya da iş bölümü konuşulurken sakin kalman seni daha güçlü kılar. Ay çalışma alanında boşlukta ilerlediği için rutin işlerini halletmek verimli olur ama yeni bir sorumluluk üstlenmek için doğru gün değil.

Maddi olarak para alanındaki Plüton, Merkür'le gerildiği için birisi seni finansal bir karara zorlayabilir. Vergi, kredi ya da borç konularında baskı altında imza atma; önce danış.

Peki ya aşk? Gece Ay ilişki alanına, Yengeç'e geçiyor ve partnerine olan ihtiyacın artıyor. Günün yorgunluğunu atarken ona sarılmak ya da birlikte sessiz bir akşam geçirmek iyi gelir. Kalbin boşsa arkadaş çevrende biri Venüs'ün etkisiyle dikkatini çekebilir; ama acele etme, bu ilginin olgunlaşması zaman alacak.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…