Sevgili Oğlak, Mars'ın Aslan'a geçişiyle bir liderlik fırsatı bugün karşına çıkabilir; bu fırsatı cesaretle üstlenmen, uzun vadede sana avantaj sağlayacak. Disiplinli duruşun, bugünkü cesaretini kalıcı bir kazanca dönüştürecek.

Maddi olarak günün ikinci yarısında yaşanan Ay'ın Boğa'ya geçişi, kariyerindeki bu cesur adımı somut bir kazanca dönüştürmene yardımcı olacak; bu kazancın izlerini akşam saatlerinde görmeye başlayacaksın.

Gelelim aşka. Partnerin bugün seni ciddiyetinden bir anlığına uzaklaştıran hoş bir sürprizle gelebilir; bu sürprize kendini bırakman, akşam saatlerindeki Güneş'in Uranüs'le kurduğu üçgenin sana verdiği bir fırsat. Bekar Oğlaklar, bugün yaşadığı bir yakınlaşmayı hemen ciddiye almak yerine biraz gözlemleyebilir; bu temkinli merak, onu doğru kişiye yönlendirecek.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…