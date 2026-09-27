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Oğlak Burcu right-white
28 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
27.09.2026 - 20:31
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 28 Eylül Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 28 Eylül Pazartesi günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Mars'ın Aslan'a geçişiyle bir liderlik fırsatı bugün karşına çıkabilir; bu fırsatı cesaretle üstlenmen, uzun vadede sana avantaj sağlayacak. Disiplinli duruşun, bugünkü cesaretini kalıcı bir kazanca dönüştürecek.

Maddi olarak günün ikinci yarısında yaşanan Ay'ın Boğa'ya geçişi, kariyerindeki bu cesur adımı somut bir kazanca dönüştürmene yardımcı olacak; bu kazancın izlerini akşam saatlerinde görmeye başlayacaksın.

Gelelim aşka. Partnerin bugün seni ciddiyetinden bir anlığına uzaklaştıran hoş bir sürprizle gelebilir; bu sürprize kendini bırakman, akşam saatlerindeki Güneş'in Uranüs'le kurduğu üçgenin sana verdiği bir fırsat. Bekar Oğlaklar, bugün yaşadığı bir yakınlaşmayı hemen ciddiye almak yerine biraz gözlemleyebilir; bu temkinli merak, onu doğru kişiye yönlendirecek.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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