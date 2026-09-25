Sevgili Oğlak, kariyerinde emek verdiğin bir hedef bugün görünür hale gelebilir; Ay'ın Koç'a geçmesiyle yaşanan dolunay tanınma isteğini belirginleştiriyor. Emeğinin karşılığını almak için sabırsızlanman doğal, ama süreci biraz daha beklemen gerekebilir.

Disiplinli çalışmanın karşılığını bugün somut bir şekilde görebilirsin; beklediğin bir ödeme ya da fırsat da gün yüzüne çıkabilir. Bu gelişme, hedeflerine olan güvenini tazeleyecek.

Gelelim aşka. Bugün zamanını nasıl paylaştığın ilişkinde belirginleşebilir; işine ayırdığın saatlerin partnerine ayırdığından fazla olduğunu fark edebilirsin. Bu dengeyi bugün gözden geçirmen, aranızdaki bağı güçlendirecek.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…