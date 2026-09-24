Sevgili Oğlak, duygularını işin içine katman bugün de gerekebilir; Ay'ın Balık'taki seyrinin sürmesi bu yumuşamayı devam ettiriyor. İş yerinde bir esneklik göstermen bugün ilişkilerini güçlendirecek.

Maddi olarak bugün bir kararı sabırla ele alman, aceleyle vereceğin karardan daha sağlam bir sonuç doğuracak.

Gelelim aşka. İlişkisi olan Oğlaklar, bugün partnerine duygularını göstermenin aslında göründüğü kadar zor olmadığını fark edebilir. Bekar Oğlaklar ise dün keşfettiği rahat tavrı bugün de sürdürebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…