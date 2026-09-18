Sevgili Oğlak, bugün Ay'ın kendi burcuna geçmesi seni güçlendiriyor, bu senin günün. İçgüdülerin bugün her zamankinden keskin, bir karar vermen gereken konu varsa bugün tam zamanı.

Doğal disiplinin bugün en yüksek seviyede; uzun vadeli bir plan yapmak ya da mevcut bir planı gözden geçirmek için bugünden iyi bir gün bulamazsın.

Her zamankinden daha net, daha kararlı bir tavır sergilemek, ilişkisi olan Oğlaklara bugün partneriyle aralarında iyi bir hava katacak. Kendine güveninin zirvesinde olmak ise bekar Oğlakları bugün karşılaştığı kişilerin gözünde fark edilir kılıyor.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…