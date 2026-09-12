Sevgili Oğlak, pazar günü bile aklın işte olacak. Terazi Ay'ı kariyer evinde ilerlerken haftaya dair bir planı zihninde kurmak isteyeceksin. Fakat Yengeç'teki Mars'la kare, yanındaki kişinin bunu anlamsız bulmasına yol açabilir. Hem çalışıp hem huzurlu kalmak istiyorsan, işe ayırdığın saati baştan söyle ve o saatin dışına taşma.

Maddi tarafta kendini geliştirecek bir yatırım gündeminde olabilir. Bir kurs, bir sertifika ya da mesleki bir program için ödeme yapmayı düşünüyorsan araştırmanı bugün yap, kararı yarına bırak. Aceleyle gireceğin bir taahhüt uzun sürer.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Oğlak burcuysan, partnerin senden zaman istiyor ve bunu dile getirmekte zorlanıyor. Sen fark edip ilk adımı atarsan gün bambaşka geçer. Bekar bir Oğlak burcuysan, arkadaş çevrenden biri sana beklediğinden farklı bir gözle bakıyor olabilir. Bunu görmezden gelmek en kolayı, fakat en doğrusu değil. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…