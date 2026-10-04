Sevgili Oğlak, partnerine bugün ne kadar değer verdiğini göstermek için küçük bir jest yapma fırsatı var. Ay'ın Aslan'da Mars'la kavuşması seni duygularını göstermek konusunda biraz daha cesur kılıyor, bu da senin doğana pek uymasa da ilişkine iyi geliyor. Öğleden sonra Merkür ve Venüs'ün Akrep'ten kurduğu gergin açı bir plan konusunda küçük bir anlaşmazlığa yol açabilir; esnek davranmak bugün senin lehine işliyor. Akşama doğru yöneticin Satürn'ün Ay'la kurduğu destekleyici açı, ilişkindeki sağlam temeli bir kez daha hissettiriyor.

İş çevresinden ciddi bir tanışıklık bugün kapını çalabilir, özellikle bekarsan; ciddiyetine değer veren biriyle karşılaşma ihtimalin yüksek. Venüs'ün retrosu geçmişte bıraktığın bir bağı da hatırlatabilir, belki tamamlanmamış bir hikâyenin izini sürmek isteyebilirsin. Acele etmeden, sağlam adımlarla ilerlemek senin tarzın, bugün de bu tarzına sadık kalman doğru.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…