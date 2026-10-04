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Oğlak Burcu right-white
5 Ekim 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
S Ç P C C P Pazartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
04.10.2026 - 18:01
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Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 5 Ekim Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 

5 Ekim Pazartesi günü Oğlak ve yükselen Oğlak burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, partnerine bugün ne kadar değer verdiğini göstermek için küçük bir jest yapma fırsatı var. Ay'ın Aslan'da Mars'la kavuşması seni duygularını göstermek konusunda biraz daha cesur kılıyor, bu da senin doğana pek uymasa da ilişkine iyi geliyor. Öğleden sonra Merkür ve Venüs'ün Akrep'ten kurduğu gergin açı bir plan konusunda küçük bir anlaşmazlığa yol açabilir; esnek davranmak bugün senin lehine işliyor. Akşama doğru yöneticin Satürn'ün Ay'la kurduğu destekleyici açı, ilişkindeki sağlam temeli bir kez daha hissettiriyor.

İş çevresinden ciddi bir tanışıklık bugün kapını çalabilir, özellikle bekarsan; ciddiyetine değer veren biriyle karşılaşma ihtimalin yüksek. Venüs'ün retrosu geçmişte bıraktığın bir bağı da hatırlatabilir, belki tamamlanmamış bir hikâyenin izini sürmek isteyebilirsin. Acele etmeden, sağlam adımlarla ilerlemek senin tarzın, bugün de bu tarzına sadık kalman doğru.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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