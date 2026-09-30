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Oğlak Burcu right-white
1 Ekim 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.09.2026 - 18:02
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Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 1 Ekim Perşembe gününüz nasıl geçecek? 

1 Ekim Perşembe günü Oğlak ve yükselen Oğlak burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Merkür'ün Akrep burcuna, yani arkadaşlık alanına geçmesiyle bugün kalbinin gündemi dostlarınla kesişiyor. Sevgilin varsa ortak dostlarınızla yapacağınız bir buluşma, partnerini farklı bir ortamda görmene ve ona yeniden hayran kalmana vesile olabilir. İkizler'deki Ay günlük düzenini yoğunlaştırsa da günün sonunda ona ayıracağın vakit ilişkini besleyecek. Yorgun olsan bile kısa bir telefon konuşması onu düşündüğünü göstermeye yeter.

İlişkin yoksa bir dostunun seni biriyle tanıştırması bugün sürpriz bir heyecan getirebilir. İlk izlenimde mesafeli görünme eğilimini biraz bırakırsan karşındaki kişi seni gerçekten tanıma fırsatı bulur. Mars ile Neptün arasındaki uyum romantik sezgilerini de güçlendiriyor; içinden gelen sese güvenmek bugün seni doğru yere götürecek.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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