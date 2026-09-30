Sevgili Oğlak, Merkür'ün Akrep burcuna, yani arkadaşlık alanına geçmesiyle bugün kalbinin gündemi dostlarınla kesişiyor. Sevgilin varsa ortak dostlarınızla yapacağınız bir buluşma, partnerini farklı bir ortamda görmene ve ona yeniden hayran kalmana vesile olabilir. İkizler'deki Ay günlük düzenini yoğunlaştırsa da günün sonunda ona ayıracağın vakit ilişkini besleyecek. Yorgun olsan bile kısa bir telefon konuşması onu düşündüğünü göstermeye yeter.

İlişkin yoksa bir dostunun seni biriyle tanıştırması bugün sürpriz bir heyecan getirebilir. İlk izlenimde mesafeli görünme eğilimini biraz bırakırsan karşındaki kişi seni gerçekten tanıma fırsatı bulur. Mars ile Neptün arasındaki uyum romantik sezgilerini de güçlendiriyor; içinden gelen sese güvenmek bugün seni doğru yere götürecek.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…