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Oğlak Burcu right-white
1 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.09.2026 - 18:02
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 1 Ekim Perşembe günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 1 Ekim Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, İkizler'deki Ay sağlık ve günlük düzen alanında ilerlerken bugün rutinine küçük ama etkili değişiklikler eklemek için ideal bir gün. Dizlerin ve ayak bileklerin hassas olabileceği için uzun süre ayakta kalacaksan destekli ayakkabılar giy. Diş etlerinde bir kanama ya da hassasiyet fark ettiysen diş hekimi randevunu daha fazla erteleme. Mars ile Neptün arasındaki uyum, kas ağrılarını hafifletmek için masaj ya da sıcak kompres gibi rahatlatıcı yöntemlere başvurmanı destekliyor. Günlük adım sayını takip etmek ve öğünlerini sabit bir düzene bağlamak metabolizmanı dengeleyecek. Kemik sağlığın için süt ürünlerine ve yeşil yapraklı sebzelere öğünlerinde düzenli olarak yer vermek de uzun vadede fark yaratır.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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